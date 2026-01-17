Украинская оборона под Красным Лиманом фактически держится только за счёт тяжёлых коптеров «Баба-Яга», при этом общее положение ВСУ остаётся плачевным. Об этом РИА «Новости» сообщил офицер группировки войск «Запад» с позывным Пионер.

«Единственное, что их сейчас спасает, чтобы фронт не рухнул до конца, — это гексакоптеры «Баба-Яга». А так у них сыпется оборона. Сейчас у ВСУ положение дел плачевное», — рассказал он.

С помощью коптеров ВСУ снабжают личный состав, находящийся на скрытых наблюдательных позициях, сбрасывая им средства жизнеобеспечения. Такая тактика позволяет украинским подразделениям удерживать позиции до тех пор, пока российские силы не выявят точки сброса и не уничтожат их.

Тактика применения дронов «Баба-Яга» изменилась. Если раньше они действовали поодиночке, преимущественно ночью, то теперь для нанесения ударов используется сразу четыре–пять коптеров.

Российские подразделения, по его словам, адаптировались к новым условиям. Для противодействия используются дежурные силы ПВО, расчёты дронов-камикадзе, а также снайперские пары, которые работают под прикрытием штурмовых групп и выполняют функции пунктов воздушного наблюдения.

Ранее сообщалось, что за первые две недели января под контроль российских войск перешли уже восемь населённых пунктов. Число освобождённых городов и посёлков будет расти. Наступление идёт на всех участках боевого соприкосновения, хотя противник активно контратакует, особенно в районе Купянска на Харьковском направлении.