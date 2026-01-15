«Стержневой узел»: Военный эксперт раскрыл, куда двинется Армия РФ после освобождения 8 населённых пунктов в январе

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что за две недели января под контроль ВС РФ перешли уже восемь населённых пунктов. В беседе с Life.ru военный эксперт Василий Дандыкин заметил, что освобождённых городов и посёлков будет с каждым днём всё больше.

«Сейчас происходит наступление на всех участках боевого соприкосновения, хотя враг контратакует, особенно в районе Купянска, Купянского узла на Харьковском направлении», — сказал собеседник.

ВС РФ хорошо продвинулись в Запорожской области, где действуют группировки «Днепр» и «Восток». Первая становится всё ближе к самому Запорожью. Сейчас вопрос будет стоять об освобождении Орехова — это последний крупный укрепрайон перед областным центром. Несмотря на погодные условия и праздники, боевая работа не прекращается, добавил он.

Враг бьёт не только беспилотниками, но и ракетным оружием, в основном по мирным объектам, как это случилось сегодня ночью на Брянщине. Ответ с нашей стороны тоже серьёзный, включая ракетный комплекс «Орешник» и все остальные средства поражения. Массово применяются беспилотники. Удары в глубину обороны ВСУ и территории врага сказываются на успехах на линии соприкосновения. Василий Дандыкин Военный эксперт

Зимние условия тоже имеют свой непростой эффект, особенно на юге, где зима может быть даже холоднее, чем у нас, из-за большой влажности. Однако наши войска идут вперёд. Дандыкин полагает, что освобождённых сёл и городов будет становиться больше с каждым днём.

«Сейчас бои идут уже в самой Константиновке — это важнейший город Славянско-Краматорской агломерации. Битва за его освобождение уже началась. Также боестолкновения есть на подступах в районе Красного Лимана и Святогорска», — добавил собеседник.

Освобождение Донбасса — это стержневой узел всего, что происходит в специальной военной операции. Это главная тема, а оттуда «волны расходятся» и на Запорожье, и на Харьковское направление. Там всё находится рядом, подчеркнул военный эксперт.

«Мы возвращаемся туда, откуда ушли по субъективным причинам осенью 2022 года. Я думаю, что после тех линий обороны, которые они [ВСУ] создавали с 2014 года во многом в Донбассе, у них уже не будет такой возможности оказывать сопротивление», — заключил Дандыкин.

Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Российская армия в январе освободила уже восемь населённых пунктов, а её продвижение измеряется сотнями километров. По его словам, за две недели удалось занять более 300 кв. км.