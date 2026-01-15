Прорыв за две недели: Армия России взяла восемь населенных пунктов и сотни км

Вооруженные силы России за первые две недели января освободили восемь населенных пунктов, под контроль армии перешло более 300 квадратных километров территории. Об этом 15 января сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Он проинспектировал выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр», действующими на днепропетровском направлении в зоне специальной военной операции. По его словам, «за две недели января освобождено восемь населенных пунктов и под наш контроль перешло более 300 кв. км территории».

В тот же день Минобороны РФ сообщило подробности установления контроля над командным пунктом Вооруженных сил Украины в районе Гуляйполя в ходе освобождения населенного пункта. В ведомстве отметили, что результат был достигнут благодаря скоординированным и решительным действиям штурмовых подразделений.