Американская аналитическая компания Stratfor, которую СМИ нередко называют «теневым ЦРУ», допустила возможность мирного урегулирования конфликта на Украине в 2026 году. Об этом говорится в прогнозе компании.

Аналитики считают, что вероятность соглашения может вырасти, однако потенциальная сделка, по их оценке, будет в большей степени учитывать интересы России. В Stratfor связывают возможную динамику переговоров с внутренней политической ситуацией в США.

Существенное влияние, по мнению экспертов, могут оказать выборы в Конгресс США, запланированные на осень 2026 года. В случае победы Демократическая партия США у Москвы, как отмечается в прогнозе, появится дополнительный стимул для заключения сделки на более выгодных условиях. При этом Вашингтон, как ожидается, продолжит дипломатическое давление на обе стороны и может использовать санкционные и военные инструменты.

Ранее о возможности мирного урегулирования высказывался президент России Владимир Путин. Он заявлял о готовности Москвы к переговорам на условиях, обозначенных летом 2023 года, подчеркивая, что достижение мира возможно только при устранении первопричин конфликта.