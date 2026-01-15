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Опубликовано 15 января, 08:56

«Теневая разведка» США назвала год сделки по Украине — и условия могут быть выгодны России

Stratfor допустила мирную сделку по Украине в 2026 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Американская аналитическая компания Stratfor, которую СМИ нередко называют «теневым ЦРУ», допустила возможность мирного урегулирования конфликта на Украине в 2026 году. Об этом говорится в прогнозе компании.

Аналитики считают, что вероятность соглашения может вырасти, однако потенциальная сделка, по их оценке, будет в большей степени учитывать интересы России. В Stratfor связывают возможную динамику переговоров с внутренней политической ситуацией в США.

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Существенное влияние, по мнению экспертов, могут оказать выборы в Конгресс США, запланированные на осень 2026 года. В случае победы Демократическая партия США у Москвы, как отмечается в прогнозе, появится дополнительный стимул для заключения сделки на более выгодных условиях. При этом Вашингтон, как ожидается, продолжит дипломатическое давление на обе стороны и может использовать санкционные и военные инструменты.

Ранее о возможности мирного урегулирования высказывался президент России Владимир Путин. Он заявлял о готовности Москвы к переговорам на условиях, обозначенных летом 2023 года, подчеркивая, что достижение мира возможно только при устранении первопричин конфликта.

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Марина Фещенко
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