ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 января, 12:22

Мира не будет: Экс-глава МИД Украины оценил шансы завершить конфликт в 2026 году

Экс-глава МИД Украины оценил шансы завершить конфликт в 2026 году

Обложка © ТАСС / OLIVIER HOSLET / ЕРА

Обложка © ТАСС / OLIVIER HOSLET / ЕРА

Завершение конфликта невозможно будет достичь в 2026 году. Такое заявление сделал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Украинская правда».

Кулеба подчеркнул что речь может идти лишь о возможном прекращении огня, но не о полноценном завершении боевых действий. По его оценке, следующая «вспышка» возможных переговоров между Москвой и Киевом может активизироваться лишь в конце февраля 2026 года. При этом он заявил, что для настоящего мира ни у одной из сторон пока нет достаточной «мотивации». Стоит уточнить, что российская сторона всегда говорила о готовности к активному диалогу. Противником же в урегулировании всегда выступают украинские власти, замедляя и мешая процессу.

Вместе с тем одной из причин продолжения сражений Кулеба назвал то, что украинская армия способна держаться на линии фронта, умолчав о бедственном положении ВСУ. В беседе с изданием бывший глава МИД Украины также прокомментировал роль президента США Дональда Трампа в нынешней ситуации. По его словам, американский лидер «бегает» между Москвой и Киевом, пытаясь «создать им негативную и позитивную мотивацию». Однако, как подытожил Кулеба, это не работает.

Кулеба заявил, что украинцы готовы к территориальным уступкам по Донбассу
Кулеба заявил, что украинцы готовы к территориальным уступкам по Донбассу

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что считает общенациональный референдум обязательным условием для легитимизации возможного мира с Россией. По его мнению, прямое волеизъявление граждан необходимо для предотвращения глубокого политического раскола внутри страны. Кулеба отметил, что часть общества в любом случае не согласится с условиями соглашения, но народное голосование позволит закрепить решение как общенародное.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Дмитрий Кулеба
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar