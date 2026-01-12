Завершение конфликта невозможно будет достичь в 2026 году. Такое заявление сделал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Украинская правда».

Кулеба подчеркнул что речь может идти лишь о возможном прекращении огня, но не о полноценном завершении боевых действий. По его оценке, следующая «вспышка» возможных переговоров между Москвой и Киевом может активизироваться лишь в конце февраля 2026 года. При этом он заявил, что для настоящего мира ни у одной из сторон пока нет достаточной «мотивации». Стоит уточнить, что российская сторона всегда говорила о готовности к активному диалогу. Противником же в урегулировании всегда выступают украинские власти, замедляя и мешая процессу.

Вместе с тем одной из причин продолжения сражений Кулеба назвал то, что украинская армия способна держаться на линии фронта, умолчав о бедственном положении ВСУ. В беседе с изданием бывший глава МИД Украины также прокомментировал роль президента США Дональда Трампа в нынешней ситуации. По его словам, американский лидер «бегает» между Москвой и Киевом, пытаясь «создать им негативную и позитивную мотивацию». Однако, как подытожил Кулеба, это не работает.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что считает общенациональный референдум обязательным условием для легитимизации возможного мира с Россией. По его мнению, прямое волеизъявление граждан необходимо для предотвращения глубокого политического раскола внутри страны. Кулеба отметил, что часть общества в любом случае не согласится с условиями соглашения, но народное голосование позволит закрепить решение как общенародное.