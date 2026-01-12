Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что граждане страны могут согласиться на территориальные уступки по Донбассу при определённых условиях. Своё мнение он высказал в интервью изданию «Украинская правда».

Отвечая на вопрос о возможном референдуме, экс-глава МИД заявил, что общество готово рассмотреть такой вариант, если он будет чётко обоснован. Кулеба добавил, что люди дома на кухнях говорят иное, чем показывают официальные социологические опросы.

«Моё впечатление такое. Если людям скажут: «Вот что нам надо отдать, но это всё остановится, и вот что мы получим взамен, а это – сильная армия, миллиарды на восстановление и членство в ЕС», — извините, я выскажу крамольную мысль: мне кажется, это история, которую общество будет готово воспринять», — сказал Кулеба.

Политик также отметил, что после ухода с поста осенью 2024 года он получил возможность чаще ездить по Украине и общаться с людьми в сёлах, что изменило его восприятие общественных настроений. По его словам, эти беседы заставили его перестать доверять данным стандартных соцопросов.

Ранее сообщалось, экс-комик Владимир Зеленский вновь поднял вопрос о создании особой экономической зоны в Донбассе, заявив о готовности Киева рассмотреть предложение США по этому поводу после окончания боевых действий. По информации Bloomberg, глава киевского режима назвал этот формат «сложным, но справедливым», подчеркнув необходимость отвода войск обеих сторон для введения особого правового и налогового режима.