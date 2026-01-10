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Регион
Опубликовано 10 января, 07:39

Зеленский снова заговорил об условиях для особой экономической зоны в Донбассе

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Киев настроен детально изучить предложение США о формировании «свободной экономической зоны» на территории Донбасса, когда будут завершены боевые действия. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова Владимира Зеленского.

«Формат сложный, но справедливый», — туманно ответил украинский политик. При этом он подчеркнул, что войска с обеих сторон должны быть отведены и только тогда регион получит «особый правовой и налоговый режим».

Зеленский добавил, что Киев не намерен действовать в одностороннем порядке, все «манёвры» должны быть «симметричны» с Россией. По его утверждению, киевские власти допускают также проведение референдума, так как вопрос о создании «свободной экономической зоны» является «чувствительным, и без обсуждения с обществом такие вещи не решаются».

Отдельно он напомнил, что есть и альтернативный вариант развития событий. Например, «заморозить» не сам конфликт, а линию соприкосновения — тогда отвод войск обеими сторонами производиться не будет. Однако про последний вариант Зеленский не уточнил — является ли это предложением Украины, и будет ли инициатива озвучиваться российским представителям.

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Напомним, в конце декабря 2025 года появился полный текст из 20 пунктов мирного плана, который Владимир Зеленский представил в ходе встречи с журналистами. США, НАТО и Европа, согласно документу, предоставят Украине гарантии безопасности. Вашингтон также выступает за компромисс по Донбассу — создание там свободной экономической зоны. При этом Украина должна будет подтвердить свой безъядерный статус и провести выборы главы государства. Как пишет портал Axios, США и Украина на днях согласовали мирную сделку.

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Татьяна Миссуми
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