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Опубликовано 24 декабря 2025, 14:22

Le Monde опубликовала расширенную версию озвученного Зеленским мирного плана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Появился полный текст из 20 пунктов мирного плана, который Владимир Зеленский представил в ходе встречи с журналистами. Подробности опубликовала газета Le Monde.

Публикуемая версия несколько отличается от ранее появлявшихся в СМИ сокращённых изложений, в первую очередь, в пункте, касающемся подконтрольной Киеву части ДНР.

Ключевые положения плана:

  • Пункт первый предлагаемого плана декларирует подтверждение суверенитета Украины. В документе заявлено, что Украина является суверенным государством, и все стороны, подписывающие соглашение, должны будут подтвердить это своими подписями.
  • Второй пункт представляет полный и безоговорочный пакт о ненападении между Россией и Украиной. Для контроля за соблюдением соглашения предлагается создать механизм мониторинга линии соприкосновения с использованием беспилотников, который обеспечит оперативное выявление нарушений и разрешение споров. Все технические детали должны быть доработаны специальными группами.
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  • Третий пункт предусматривает предоставление Украине надёжных гарантий безопасности.
  • Четвёртый пункт устанавливает, что в мирное время численность Вооружённых сил Украины составит 800 000 человек.
  • Пятый пункт детализирует гарантии безопасности. США, НАТО и европейские государства-участники соглашения предоставят Украине гарантии по образцу статьи 5 устава НАТО:
  1. Военный ответ и восстановление всех глобальных санкций против России в случае нападения;
  2. Признание гарантий недействительными, если Украина без провокации вторгнется в Россию или откроет огонь по её территории. Гарантии активируются, если Россия нанесёт удар по Украине;
  3. Возможность заключения дополнительных двусторонних соглашений о безопасности.
  • Шестой пункт обязывает Россию формально закрепить политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех законодательных и нормативных актах, необходимых для ратификации соглашения.
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  • Седьмой пункт закрепляет будущее членство Украины в Европейском союзе в точно определённые сроки. В краткосрочной перспективе Украине будет предоставлен преференциальный доступ к единому рынку ЕС.
  • Восьмой пункт посвящён масштабной программе развития Украины, детали которой должны быть определены в отдельном инвестиционном соглашении. Программа охватит ряд ключевых направлений:
  1. Создание украинского фонда развития для инвестиций в высокотехнологичные секторы;
  2. Совместные с США инвестиции в реконструкцию и модернизацию украинской газовой инфраструктуры;
  3. Восстановление пострадавших районов;
  4. Развитие инфраструктуры и добывающей отрасли;
  5. Предоставление специального механизма финансирования от Всемирного банка;
  6. Формирование высокоуровневой рабочей группы под руководством представителя глобального финансового сектора для координации реконструкции.
  • Девятый пункт предусматривает создание нескольких целевых фондов для экономического восстановления, реконструкции пострадавших регионов и решения гуманитарных проблем:
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  1. США и европейские страны создадут фонд капитальных инвестиций и грантов в размере 200 миллиардов долларов для финансирования Украины;
  2. Будет мобилизован широкий спектр капиталовложений и финансовых инструментов с привлечением глобальных институтов;
  3. Украина обязуется применять высшие мировые стандарты для привлечения прямых иностранных инвестиций;
  4. Украина сохраняет за собой право требовать компенсацию за причинённый ущерб.
  • Десятый пункт предусматривает, что после подписания мирного соглашения Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США.
  • Одиннадцатый пункт подтверждает обязательство Украины сохранять безъядерный статус в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.
  • Двенадцатый пункт предлагает модель совместной эксплуатации Запорожской атомной электростанции Украиной, США и Россией.
  • Тринадцатый пункт обязывает обе страны внедрить в школах и обществе образовательные программы, направленные на развитие взаимопонимания, терпимости к разным культурам и борьбу с расизмом. Украина отдельно обязуется применять стандарты ЕС в области религиозной терпимости и защиты языков меньшинств.
  • Четырнадцатый пункт касается территориального урегулирования:
  1. Линия дислокации войск на дату подписания в четырёх регионах (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях) признаётся де-факто линией соприкосновения;
  2. Для прекращения конфликта и определения параметров возможных специальных экономических зон будет создана рабочая группа;
  3. Вдоль линии соприкосновения могут быть развёрнуты международные силы для контроля. Создание такой зоны потребует одобрения украинского парламента или референдума;
  4. Для вступления соглашения в силу Россия должна вывести войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей;
  5. Стороны обязуются соблюдать Женевские конвенции и уважать права человека на всей территории.
  • Пятнадцатый пункт обязывает Россию и Украину, после согласования будущих территориальных договорённостей, не изменять их силовым путём.
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  • Шестнадцатый пункт обязывает Россию не препятствовать коммерческому использованию Украиной реки Днепр и акватории Чёрного моря.
  • Семнадцатый пункт предусматривает создание гуманитарного комитета для решения нерешённых вопросов. В его задачи войдёт:
  1. Организация обмена всеми военнопленными, включая осуждённых в России с 2014 года, по формуле «всех на всех»;
  2. Освобождение всех удерживаемых мирных жителей, заложников, детей и политических заключённых;
  3. Принятие мер для помощи и компенсации жертвам конфликта.
  • Восемнадцатый пункт обязывает Украину провести выборы в кратчайшие сроки после подписания мирного соглашения.
  • Девятнадцатый пункт придаёт соглашению обязательную юридическую силу. Контроль за его исполнением будут осуществлять «мирные советы» под председательством президента США Дональда Трампа, в состав которых войдут представители Украины, Европы, НАТО, России и США. В случае нарушений предусмотрено применение санкций.
  • Двадцатый, заключительный пункт, устанавливает, что полное прекращение огня вступит в силу немедленно после принятия соглашения всеми сторонами.
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Ранее международные организации оценивали стоимость послевоенного восстановления Украины более чем в $500 млрд, при этом значительную часть расходов, по их данным, должен взять на себя Запад.

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Наталья Афонина
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