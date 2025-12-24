Le Monde опубликовала расширенную версию озвученного Зеленским мирного плана

Появился полный текст из 20 пунктов мирного плана, который Владимир Зеленский представил в ходе встречи с журналистами. Подробности опубликовала газета Le Monde.

Публикуемая версия несколько отличается от ранее появлявшихся в СМИ сокращённых изложений, в первую очередь, в пункте, касающемся подконтрольной Киеву части ДНР.

Ключевые положения плана:

Пункт первый предлагаемого плана декларирует подтверждение суверенитета Украины. В документе заявлено, что Украина является суверенным государством, и все стороны, подписывающие соглашение, должны будут подтвердить это своими подписями.

Второй пункт представляет полный и безоговорочный пакт о ненападении между Россией и Украиной. Для контроля за соблюдением соглашения предлагается создать механизм мониторинга линии соприкосновения с использованием беспилотников, который обеспечит оперативное выявление нарушений и разрешение споров. Все технические детали должны быть доработаны специальными группами.

Третий пункт предусматривает предоставление Украине надёжных гарантий безопасности.

Четвёртый пункт устанавливает, что в мирное время численность Вооружённых сил Украины составит 800 000 человек.

Пятый пункт детализирует гарантии безопасности. США, НАТО и европейские государства-участники соглашения предоставят Украине гарантии по образцу статьи 5 устава НАТО:

Военный ответ и восстановление всех глобальных санкций против России в случае нападения; Признание гарантий недействительными, если Украина без провокации вторгнется в Россию или откроет огонь по её территории. Гарантии активируются, если Россия нанесёт удар по Украине; Возможность заключения дополнительных двусторонних соглашений о безопасности.

Шестой пункт обязывает Россию формально закрепить политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех законодательных и нормативных актах, необходимых для ратификации соглашения.

Седьмой пункт закрепляет будущее членство Украины в Европейском союзе в точно определённые сроки. В краткосрочной перспективе Украине будет предоставлен преференциальный доступ к единому рынку ЕС.

Восьмой пункт посвящён масштабной программе развития Украины, детали которой должны быть определены в отдельном инвестиционном соглашении. Программа охватит ряд ключевых направлений:

Создание украинского фонда развития для инвестиций в высокотехнологичные секторы; Совместные с США инвестиции в реконструкцию и модернизацию украинской газовой инфраструктуры; Восстановление пострадавших районов; Развитие инфраструктуры и добывающей отрасли; Предоставление специального механизма финансирования от Всемирного банка; Формирование высокоуровневой рабочей группы под руководством представителя глобального финансового сектора для координации реконструкции.

Девятый пункт предусматривает создание нескольких целевых фондов для экономического восстановления, реконструкции пострадавших регионов и решения гуманитарных проблем:

США и европейские страны создадут фонд капитальных инвестиций и грантов в размере 200 миллиардов долларов для финансирования Украины; Будет мобилизован широкий спектр капиталовложений и финансовых инструментов с привлечением глобальных институтов; Украина обязуется применять высшие мировые стандарты для привлечения прямых иностранных инвестиций; Украина сохраняет за собой право требовать компенсацию за причинённый ущерб.

Десятый пункт предусматривает, что после подписания мирного соглашения Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США.

Одиннадцатый пункт подтверждает обязательство Украины сохранять безъядерный статус в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Двенадцатый пункт предлагает модель совместной эксплуатации Запорожской атомной электростанции Украиной, США и Россией.

Тринадцатый пункт обязывает обе страны внедрить в школах и обществе образовательные программы, направленные на развитие взаимопонимания, терпимости к разным культурам и борьбу с расизмом. Украина отдельно обязуется применять стандарты ЕС в области религиозной терпимости и защиты языков меньшинств.

Четырнадцатый пункт касается территориального урегулирования:

Линия дислокации войск на дату подписания в четырёх регионах (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях) признаётся де-факто линией соприкосновения; Для прекращения конфликта и определения параметров возможных специальных экономических зон будет создана рабочая группа; Вдоль линии соприкосновения могут быть развёрнуты международные силы для контроля. Создание такой зоны потребует одобрения украинского парламента или референдума; Для вступления соглашения в силу Россия должна вывести войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей; Стороны обязуются соблюдать Женевские конвенции и уважать права человека на всей территории.

Пятнадцатый пункт обязывает Россию и Украину, после согласования будущих территориальных договорённостей, не изменять их силовым путём.

Шестнадцатый пункт обязывает Россию не препятствовать коммерческому использованию Украиной реки Днепр и акватории Чёрного моря.

Семнадцатый пункт предусматривает создание гуманитарного комитета для решения нерешённых вопросов. В его задачи войдёт:

Организация обмена всеми военнопленными, включая осуждённых в России с 2014 года, по формуле «всех на всех»; Освобождение всех удерживаемых мирных жителей, заложников, детей и политических заключённых; Принятие мер для помощи и компенсации жертвам конфликта.

Восемнадцатый пункт обязывает Украину провести выборы в кратчайшие сроки после подписания мирного соглашения.

Девятнадцатый пункт придаёт соглашению обязательную юридическую силу. Контроль за его исполнением будут осуществлять «мирные советы» под председательством президента США Дональда Трампа, в состав которых войдут представители Украины, Европы, НАТО, России и США. В случае нарушений предусмотрено применение санкций.

Двадцатый, заключительный пункт, устанавливает, что полное прекращение огня вступит в силу немедленно после принятия соглашения всеми сторонами.

Ранее международные организации оценивали стоимость послевоенного восстановления Украины более чем в $500 млрд, при этом значительную часть расходов, по их данным, должен взять на себя Запад.