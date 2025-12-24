Le Monde опубликовала расширенную версию озвученного Зеленским мирного плана
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Появился полный текст из 20 пунктов мирного плана, который Владимир Зеленский представил в ходе встречи с журналистами. Подробности опубликовала газета Le Monde.
Публикуемая версия несколько отличается от ранее появлявшихся в СМИ сокращённых изложений, в первую очередь, в пункте, касающемся подконтрольной Киеву части ДНР.
Ключевые положения плана:
- Пункт первый предлагаемого плана декларирует подтверждение суверенитета Украины. В документе заявлено, что Украина является суверенным государством, и все стороны, подписывающие соглашение, должны будут подтвердить это своими подписями.
- Второй пункт представляет полный и безоговорочный пакт о ненападении между Россией и Украиной. Для контроля за соблюдением соглашения предлагается создать механизм мониторинга линии соприкосновения с использованием беспилотников, который обеспечит оперативное выявление нарушений и разрешение споров. Все технические детали должны быть доработаны специальными группами.
- Третий пункт предусматривает предоставление Украине надёжных гарантий безопасности.
- Четвёртый пункт устанавливает, что в мирное время численность Вооружённых сил Украины составит 800 000 человек.
- Пятый пункт детализирует гарантии безопасности. США, НАТО и европейские государства-участники соглашения предоставят Украине гарантии по образцу статьи 5 устава НАТО:
- Военный ответ и восстановление всех глобальных санкций против России в случае нападения;
- Признание гарантий недействительными, если Украина без провокации вторгнется в Россию или откроет огонь по её территории. Гарантии активируются, если Россия нанесёт удар по Украине;
- Возможность заключения дополнительных двусторонних соглашений о безопасности.
- Шестой пункт обязывает Россию формально закрепить политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех законодательных и нормативных актах, необходимых для ратификации соглашения.
- Седьмой пункт закрепляет будущее членство Украины в Европейском союзе в точно определённые сроки. В краткосрочной перспективе Украине будет предоставлен преференциальный доступ к единому рынку ЕС.
- Восьмой пункт посвящён масштабной программе развития Украины, детали которой должны быть определены в отдельном инвестиционном соглашении. Программа охватит ряд ключевых направлений:
- Создание украинского фонда развития для инвестиций в высокотехнологичные секторы;
- Совместные с США инвестиции в реконструкцию и модернизацию украинской газовой инфраструктуры;
- Восстановление пострадавших районов;
- Развитие инфраструктуры и добывающей отрасли;
- Предоставление специального механизма финансирования от Всемирного банка;
- Формирование высокоуровневой рабочей группы под руководством представителя глобального финансового сектора для координации реконструкции.
- Девятый пункт предусматривает создание нескольких целевых фондов для экономического восстановления, реконструкции пострадавших регионов и решения гуманитарных проблем:
- США и европейские страны создадут фонд капитальных инвестиций и грантов в размере 200 миллиардов долларов для финансирования Украины;
- Будет мобилизован широкий спектр капиталовложений и финансовых инструментов с привлечением глобальных институтов;
- Украина обязуется применять высшие мировые стандарты для привлечения прямых иностранных инвестиций;
- Украина сохраняет за собой право требовать компенсацию за причинённый ущерб.
- Десятый пункт предусматривает, что после подписания мирного соглашения Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США.
- Одиннадцатый пункт подтверждает обязательство Украины сохранять безъядерный статус в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.
- Двенадцатый пункт предлагает модель совместной эксплуатации Запорожской атомной электростанции Украиной, США и Россией.
- Тринадцатый пункт обязывает обе страны внедрить в школах и обществе образовательные программы, направленные на развитие взаимопонимания, терпимости к разным культурам и борьбу с расизмом. Украина отдельно обязуется применять стандарты ЕС в области религиозной терпимости и защиты языков меньшинств.
- Четырнадцатый пункт касается территориального урегулирования:
- Линия дислокации войск на дату подписания в четырёх регионах (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях) признаётся де-факто линией соприкосновения;
- Для прекращения конфликта и определения параметров возможных специальных экономических зон будет создана рабочая группа;
- Вдоль линии соприкосновения могут быть развёрнуты международные силы для контроля. Создание такой зоны потребует одобрения украинского парламента или референдума;
- Для вступления соглашения в силу Россия должна вывести войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей;
- Стороны обязуются соблюдать Женевские конвенции и уважать права человека на всей территории.
- Пятнадцатый пункт обязывает Россию и Украину, после согласования будущих территориальных договорённостей, не изменять их силовым путём.
- Шестнадцатый пункт обязывает Россию не препятствовать коммерческому использованию Украиной реки Днепр и акватории Чёрного моря.
- Семнадцатый пункт предусматривает создание гуманитарного комитета для решения нерешённых вопросов. В его задачи войдёт:
- Организация обмена всеми военнопленными, включая осуждённых в России с 2014 года, по формуле «всех на всех»;
- Освобождение всех удерживаемых мирных жителей, заложников, детей и политических заключённых;
- Принятие мер для помощи и компенсации жертвам конфликта.
- Восемнадцатый пункт обязывает Украину провести выборы в кратчайшие сроки после подписания мирного соглашения.
- Девятнадцатый пункт придаёт соглашению обязательную юридическую силу. Контроль за его исполнением будут осуществлять «мирные советы» под председательством президента США Дональда Трампа, в состав которых войдут представители Украины, Европы, НАТО, России и США. В случае нарушений предусмотрено применение санкций.
- Двадцатый, заключительный пункт, устанавливает, что полное прекращение огня вступит в силу немедленно после принятия соглашения всеми сторонами.
Ранее международные организации оценивали стоимость послевоенного восстановления Украины более чем в $500 млрд, при этом значительную часть расходов, по их данным, должен взять на себя Запад.
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