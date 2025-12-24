Зеленский ждёт ответа России по мирному плану после переговоров США с Путиным 24 декабря

Делегация США может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным сегодня, 24 декабря. Об этом журналистам заявил Владимир Зеленский во вторник вечером, 23 декабря.

«Была встреча с нашей группой — (секретарь СНБО Украины Рустем, — Прим. Life.ru) Умеров, (глава Генштаба ВСУ Андрей, — Прим. Life.ru) Гнатов. После этого у американцев была встреча с (спецпредставителем президента РФ по международному экономическому сотрудничеству, главой РФПИ Кириллом, — Прим. Life.ru) Дмитриевым. И они всё объяснили, показали, передали, насколько я понимаю», — сказал глава киевского режима.

Теперь, по словам Зеленского, американская сторона, будет созваниваться с Владимиром Путиным. Украинский политик ожидает ответа России на последнюю версию 20-пунктного мирного плана, согласованную между Вашингтоном и Киевом, после этого разговора.

Ранее Владимир Зеленский представил мирный план из 20 пунктов, который стал предметом обсуждения на переговорах с США. Документ охватывает широкий круг вопросов — от безопасности и территориальной целостности до экономики и гуманитарной сферы. Ключевыми положениями плана являются подтверждение суверенитета Украины и заключение договора о ненападении с Россией.