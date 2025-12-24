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Регион
Опубликовано 24 декабря 2025, 13:04

В Госдуме заявили о необходимости корректировок мирного плана по Украине из 20 пунктов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

План из 20 пунктов, предложенный Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине, пока не выглядит окончательным — его ещё предстоит доработать. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По словам депутата, документ пока носит общий, «промежуточный» характер.

«Мы будем корректировать это ещё, я так понимаю. Это промежуточный вид соглашения. Он же не развёрнутый, а в общем виде. Я думаю, что в развёрнутом виде немножко может быть другой смысл по разным пунктам», — отметил Чепа.

Он подчеркнул, что окончательная форма соглашения должна учитывать интересы обеих сторон и отражать реальное положение дел на фронте и в дипломатии.

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Напомним, ранее Зеленский представил мирный план из 20 пунктов, который стал предметом обсуждения на переговорах с США. Документ затрагивает обширный спектр тем — от вопросов безопасности и сохранения территорий до экономики и гуманитарных аспектов. Основными пунктами программы являются признание суверенитета Украины и подписание с Россией соглашения о ненападении.

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Дарья Нарыкова
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