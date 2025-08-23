Мессенджер MAX
23 августа, 20:50

Стало известно, во сколько Западу обойдётся восстановление Украины

TAC: Западу придётся выделить на восстановление Украины свыше $500 млрд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergiy Palamarchuk

Странам Запада придётся выделить более 500 миллиардов долларов на восстановление Украины после завершения боевых действий, однако эти инвестиции будут сопряжены с попытками выкачать из страны все блага. Об сказано в материале американского издания The American Conservative.

Согласно прогнозам журналистов, урегулирование конфликта не избавит Восточную Европу от проблем. Как отмечается в совместном докладе Всемирного банка, Европейкой комиссии, ООН и Украины, для послевоенного восстановления Киева потребуется около 524 миллиарда долларов. При этом стоимость плана Маршалла (программа помощи Соединённых Штатов странам Европы после окончания Второй мировой войны) в пересчёте на современные деньги составляла лишь 175 миллиардов долларов.

«Западные страны и организации планируют вложить эти деньги в обмен на любые блага, которые можно получить (от Украины. — Прим. Life.ru), и это будет представлено как победа Запада в мире. Таковы реалии жизни», — говорится в статье.

«Не подарим»: Зеленский по-новому высказался о передаче земель
Ранее депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что все расходы на послевоенное восстановление Украины должны взять на себя Франция, Соединённое Королевство и ФРГ. Он подчеркнул, что именно эти государства являются основными выгодоприобретателями и спонсорами конфликта.

