23 августа, 11:30

«Главные спонсоры конфликта»: В Госдуме рассказали, кто должен раскошелиться на восстановление Украины

Депутат Шеремет: Восстанавливать Украину должны Британия, Германия и Франция

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Франция, Великобритания и Германия должны взять на себя расходы по послевоенному восстановлению Украины. Такое мнение высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет, представляющий Крым, в беседе с РИА «Новости». Парламентарий назвал эти страны главными выгодоприобретателями и спонсорами конфликта.

«Такой важнейший вопрос как восстановление поствоенной Украины должно проходить за счёт Британии, Германии и Франции, как самых вероломных бенефициаров и спонсоров украинского конфликта», — высказал своё мнение Шеремет.

Он считает, что Вашингтон должен принудить европейские державы к срочному формированию фонда из их национальных резервов. Депутат также возложил на Запад полную моральную и политическую ответственность за украинскую провокацию, спровоцировавшую конфликт с Россией. По его словам, «недальновидное вмешательство» во внутренние дела Незалежной «вызвало разрушительную обратную реакцию».

Ранее был рассекречен общий объём вооружения, поставленного странами НАТО Украине в 2024 году. При этом в рамках альянса не рассматривается возможность отправки военных контингентов на территорию Незалежной.

