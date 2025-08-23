Франция, Великобритания и Германия должны взять на себя расходы по послевоенному восстановлению Украины. Такое мнение высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет, представляющий Крым, в беседе с РИА «Новости». Парламентарий назвал эти страны главными выгодоприобретателями и спонсорами конфликта.

«Такой важнейший вопрос как восстановление поствоенной Украины должно проходить за счёт Британии, Германии и Франции, как самых вероломных бенефициаров и спонсоров украинского конфликта», — высказал своё мнение Шеремет.

Он считает, что Вашингтон должен принудить европейские державы к срочному формированию фонда из их национальных резервов. Депутат также возложил на Запад полную моральную и политическую ответственность за украинскую провокацию, спровоцировавшую конфликт с Россией. По его словам, «недальновидное вмешательство» во внутренние дела Незалежной «вызвало разрушительную обратную реакцию».