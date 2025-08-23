Китай заявил о решительном шаге ради гарантий безопасности Украины
Welt: Китай выразил готовность направить миротворцев на Украину
Китайская Народная Республика выразила готовность перебросить свои вооружённые силы на территорию Украины. Это предложение рассматривается в контексте обеспечения гарантий безопасности, говорится в материале немецкого издания Welt, ссылающегося на свои источники.
«Пекин готов направить солдат на Украину в рамках миротворческой миссии», — сказано в материале издания.
При этом подчёркивается, что условием участия КНР является развёртывание данной миссии под эгидой Организации Объединённых Наций.
Ранее о своей готовности направить войска с миротворческой миссией на территория боевых действий на Украине выступила другая страна — Турция. В Анкаре отметили, что такое решение может быть принято при соблюдении ряда условий.