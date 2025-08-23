Китай заявил о решительном шаге ради гарантий безопасности Украины

Китайская Народная Республика выразила готовность перебросить свои вооружённые силы на территорию Украины. Это предложение рассматривается в контексте обеспечения гарантий безопасности, говорится в материале немецкого издания Welt, ссылающегося на свои источники.

«Пекин готов направить солдат на Украину в рамках миротворческой миссии», — сказано в материале издания.

При этом подчёркивается, что условием участия КНР является развёртывание данной миссии под эгидой Организации Объединённых Наций.