Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 11:02

Китай заявил о решительном шаге ради гарантий безопасности Украины

Welt: Китай выразил готовность направить миротворцев на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Ryabintsev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Ryabintsev

Китайская Народная Республика выразила готовность перебросить свои вооружённые силы на территорию Украины. Это предложение рассматривается в контексте обеспечения гарантий безопасности, говорится в материале немецкого издания Welt, ссылающегося на свои источники.

«Пекин готов направить солдат на Украину в рамках миротворческой миссии», — сказано в материале издания.

При этом подчёркивается, что условием участия КНР является развёртывание данной миссии под эгидой Организации Объединённых Наций.

«Решающий момент»: В Германии анонсировали поворотное событие для Украины
«Решающий момент»: В Германии анонсировали поворотное событие для Украины

Ранее о своей готовности направить войска с миротворческой миссией на территория боевых действий на Украине выступила другая страна — Турция. В Анкаре отметили, что такое решение может быть принято при соблюдении ряда условий.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Китай
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar