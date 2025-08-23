«Решающий момент»: В Германии анонсировали поворотное событие для Украины
Политолог Рар назвал решающей для Украины встречу Путина и Си Цзиньпина в Пекине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd
Немецкий политолог Александр Рар выдвинул предположение о том, что важной вехой в процессе мирного урегулирования кризиса на Украине может послужить встреча президента России и председателя КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине с потенциальным привлечением к ней лидера США Дональда Трампа. Такое мнение он высказал в своём Telegram-канале.
«Следующим решающим моментом в судьбе Украины может стать саммит в Пекине 3 сентября 2025 года в день празднований 80-летия окончания Второй мировой войны. Европа на встрече отсутствует, но не исключены совместные дипломатические инициативы трёх держав — Китая, России, США», — сказано в публикации.
Помимо этого, Рар отметил, что позиция Владимира Зеленского по непризнанию территориальных потерь, подкрепляемая европейскими партнёрами, является фактором, продлевающим конфликт.
Ранее сообщалось, что специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог осуществит официальный визит в Киев. Его приезд намечен на 24 и 25 августа.