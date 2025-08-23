«Решающий момент»: В Германии анонсировали поворотное событие для Украины

Немецкий политолог Александр Рар выдвинул предположение о том, что важной вехой в процессе мирного урегулирования кризиса на Украине может послужить встреча президента России и председателя КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине с потенциальным привлечением к ней лидера США Дональда Трампа. Такое мнение он высказал в своём Telegram-канале.

«Следующим решающим моментом в судьбе Украины может стать саммит в Пекине 3 сентября 2025 года в день празднований 80-летия окончания Второй мировой войны. Европа на встрече отсутствует, но не исключены совместные дипломатические инициативы трёх держав — Китая, России, США», — сказано в публикации.

Помимо этого, Рар отметил, что позиция Владимира Зеленского по непризнанию территориальных потерь, подкрепляемая европейскими партнёрами, является фактором, продлевающим конфликт.