Востоковед объяснил, почему Китай не может стать гарантом безопасности для Украины
Эксперт Ковачич: Китай не будет гарантом безопасности для Украины без ООН
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes
Китай готов рассмотреть возможность участия в системе гарантий безопасности для Украины лишь при условии, что ключевую роль гаранта мирного урегулирования возьмёт на себя Организация Объединённых Наций (ООН). Такое мнение выразил китаист Леонид Ковачич.
«Если в ООН будет принято соответствующее решение, то Китай, как постоянный член Совета Безопасности, тоже к нему присоединится. Выступать просто как сторонний гарант безопасности для Украины и вообще сильно впутываться в эту историю Китай не готов», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».
В то время как китайские официальные лица утверждают о нейтральной позиции Пекина и его незаинтересованности в украинском конфликте, китайские эксперты высказываются более определённо, подчеркнул Ковачич.
Большинство авторитетных представителей китайского экспертного сообщества открыто заявляют, что Китай не намерен брать на себя излишнюю ответственность в вопросе гарантий безопасности для Украины. К тому же, как следует из недавних заявлений Владимира Зеленского, Киев также не рассматривает Пекин в качестве потенциального гаранта.
Напомним, на встрече 15 августа 2025 года на Аляске президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин обсудили гарантии безопасности для Украины и пути урегулирования конфликта. Так, американский лидер исключил вступление Украины в НАТО, предложив альтернативные гарантии безопасности по типу статьи 5, но без участия альянса, с возможным вовлечением США, Европы и других стран. Позднее стало известно, что Китай, по данным Axios, упоминался на саммите России и США как гарант безопасности Украины.