Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 13:47

Востоковед объяснил, почему Китай не может стать гарантом безопасности для Украины

Эксперт Ковачич: Китай не будет гарантом безопасности для Украины без ООН

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Китай готов рассмотреть возможность участия в системе гарантий безопасности для Украины лишь при условии, что ключевую роль гаранта мирного урегулирования возьмёт на себя Организация Объединённых Наций (ООН). Такое мнение выразил китаист Леонид Ковачич.

«Если в ООН будет принято соответствующее решение, то Китай, как постоянный член Совета Безопасности, тоже к нему присоединится. Выступать просто как сторонний гарант безопасности для Украины и вообще сильно впутываться в эту историю Китай не готов», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

В то время как китайские официальные лица утверждают о нейтральной позиции Пекина и его незаинтересованности в украинском конфликте, китайские эксперты высказываются более определённо, подчеркнул Ковачич.

Большинство авторитетных представителей китайского экспертного сообщества открыто заявляют, что Китай не намерен брать на себя излишнюю ответственность в вопросе гарантий безопасности для Украины. К тому же, как следует из недавних заявлений Владимира Зеленского, Киев также не рассматривает Пекин в качестве потенциального гаранта.

Лавров назвал страны, которые могут стать надёжными гарантами безопасности Украины
Лавров назвал страны, которые могут стать надёжными гарантами безопасности Украины

Напомним, на встрече 15 августа 2025 года на Аляске президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин обсудили гарантии безопасности для Украины и пути урегулирования конфликта. Так, американский лидер исключил вступление Украины в НАТО, предложив альтернативные гарантии безопасности по типу статьи 5, но без участия альянса, с возможным вовлечением США, Европы и других стран. Позднее стало известно, что Китай, по данным Axios, упоминался на саммите России и США как гарант безопасности Украины.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Украина
  • Китай
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar