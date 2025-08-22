Востоковед объяснил, почему Китай не может стать гарантом безопасности для Украины

Китай готов рассмотреть возможность участия в системе гарантий безопасности для Украины лишь при условии, что ключевую роль гаранта мирного урегулирования возьмёт на себя Организация Объединённых Наций (ООН). Такое мнение выразил китаист Леонид Ковачич.

«Если в ООН будет принято соответствующее решение, то Китай, как постоянный член Совета Безопасности, тоже к нему присоединится. Выступать просто как сторонний гарант безопасности для Украины и вообще сильно впутываться в эту историю Китай не готов», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

В то время как китайские официальные лица утверждают о нейтральной позиции Пекина и его незаинтересованности в украинском конфликте, китайские эксперты высказываются более определённо, подчеркнул Ковачич.