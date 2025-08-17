Один из главных союзников России может выступить гарантом безопасности для Украины

На саммите России и США на Аляске обсуждалась возможность привлечения Китая в качестве одного из гарантов безопасности Украины. Согласно сообщению газеты Wall Street Journal, хозяин Белого дома Дональд Трамп выразил европейским лидерам готовность обеспечить гарантии безопасности для Незалежной.

Тем временем источник Axios уточнил, что в ходе переговоров Китай был назван потенциальным участником в обеспечении безопасности Киева.