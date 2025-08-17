Один из главных союзников России может выступить гарантом безопасности для Украины
Axios: Китай упоминался на саммите России и США как гарант безопасности Украины
На саммите России и США на Аляске обсуждалась возможность привлечения Китая в качестве одного из гарантов безопасности Украины. Согласно сообщению газеты Wall Street Journal, хозяин Белого дома Дональд Трамп выразил европейским лидерам готовность обеспечить гарантии безопасности для Незалежной.
Тем временем источник Axios уточнил, что в ходе переговоров Китай был назван потенциальным участником в обеспечении безопасности Киева.
Отношения России и Китая характеризуются стратегическим партнёрством, основанным на взаимовыгодном сотрудничестве. Страны активно развивают экономические связи (торговля, энергетика, инвестиции), координируют позиции на международной арене (ООН, ШОС, БРИКС) и проводят совместные военные учения.
Напомним, на встрече 15 августа 2025 года на Аляске президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин обсудили гарантии безопасности для Украины и пути урегулирования конфликта. Так, американский лидер исключил вступление Украины в НАТО, предложив альтернативные гарантии безопасности по типу статьи 5, но без участия альянса, с возможным вовлечением США, Европы и других стран. Он отметил, что решение по территориальным вопросам остаётся за Украиной, упомянув идею «обмена территориями». Путин выразил готовность обсуждать гарантии безопасности, подчеркнув, что Россия заинтересована в прекращении конфликта и устранении его первопричин.