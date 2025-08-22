Турция назвала свои условия для отправки миротворцев на Украину

Турция не исключает отправки миротворцев на Украину, но выдвигает ряд условий. Об этом сообщает Hürriyet со ссылкой на источники. Основное требование Анкары — ясное определение мандата миссии.

«Анкара не против этого... Если неопределённости будут устранены и задачи будут чётко сформулированы, то мы сможем увидеть турецких солдат на территории Украины ради защиты мира», — говорится в материале.

Вице-президент Джевдет Йылмаз заявил о готовности миротворцев из Турции участвовать в миссии, если ей будет предоставлена роль в планировании. Итоговое решение, по словам местных чиновников, будет зависеть от мнения Москвы. Помимо этого, Анкара рассматривает возможность возглавить морскую миссию в Чёрном море, чьи задачи будут включать предотвращение угроз, разминирование и помощь в возрождении ВМС Украины.