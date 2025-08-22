Турция назвала свои условия для отправки миротворцев на Украину
Hürriyet: Турция согласна отправить миротворцев на территорию Украины
Турция не исключает отправки миротворцев на Украину, но выдвигает ряд условий. Об этом сообщает Hürriyet со ссылкой на источники. Основное требование Анкары — ясное определение мандата миссии.
«Анкара не против этого... Если неопределённости будут устранены и задачи будут чётко сформулированы, то мы сможем увидеть турецких солдат на территории Украины ради защиты мира», — говорится в материале.
Вице-президент Джевдет Йылмаз заявил о готовности миротворцев из Турции участвовать в миссии, если ей будет предоставлена роль в планировании. Итоговое решение, по словам местных чиновников, будет зависеть от мнения Москвы. Помимо этого, Анкара рассматривает возможность возглавить морскую миссию в Чёрном море, чьи задачи будут включать предотвращение угроз, разминирование и помощь в возрождении ВМС Украины.
Ранее сообщалось, что Россия уверенно отвергает любые попытки ввести войска НАТО на территорию Украины в качестве миротворческой миссии. Москва рассматривает их как воюющую сторону.