Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 14:32

Турция назвала свои условия для отправки миротворцев на Украину

Hürriyet: Турция согласна отправить миротворцев на территорию Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Турция не исключает отправки миротворцев на Украину, но выдвигает ряд условий. Об этом сообщает Hürriyet со ссылкой на источники. Основное требование Анкары — ясное определение мандата миссии.

«Анкара не против этого... Если неопределённости будут устранены и задачи будут чётко сформулированы, то мы сможем увидеть турецких солдат на территории Украины ради защиты мира», — говорится в материале.

Вице-президент Джевдет Йылмаз заявил о готовности миротворцев из Турции участвовать в миссии, если ей будет предоставлена роль в планировании. Итоговое решение, по словам местных чиновников, будет зависеть от мнения Москвы. Помимо этого, Анкара рассматривает возможность возглавить морскую миссию в Чёрном море, чьи задачи будут включать предотвращение угроз, разминирование и помощь в возрождении ВМС Украины.

В Турции назвали оптимальное место для проведения переговоров по украинскому вопросу
В Турции назвали оптимальное место для проведения переговоров по украинскому вопросу

Ранее сообщалось, что Россия уверенно отвергает любые попытки ввести войска НАТО на территорию Украины в качестве миротворческой миссии. Москва рассматривает их как воюющую сторону.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Турция
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar