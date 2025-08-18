Стамбульский аэропорт Ататюрка, по данным газеты Milliyet, рассматривается как наиболее подходящая площадка для потенциального саммита по Украине. Издание выделяет его удобное расположение, развитую инфраструктуру, высокий уровень безопасности и опыт в приёме государственных делегаций как ключевые преимущества.

Несмотря на то, что с 2019 года, после запуска нового Международного аэропорта Стамбула, Ататюрк перестал обслуживать регулярные коммерческие рейсы, он по-прежнему активно используется для грузовых, частных и VIP-перелётов.

«Единственной страной, которая в столь короткие сроки может принять такой саммит, является Турция, и наиболее подходящее место для него — аэропорт имени Ататюрка. Зал почётных гостей аэропорта и помещение для пресс-конференций, которые используются и сейчас, соответствуют требованиям для проведения саммита», — заявил журналист.

Обозреватель Озай Шендир в своей статье для Milliyet высказывает предположение, что американский лидер Дональд Трамп может отправиться в Россию на запланированную на 22 августа встречу, однако сомневается в участии Владимира Зеленского и готовности Москвы его принять.

Представитель прессы подчёркивает исключительную пригодность аэропорта для оперативного обеспечения безопасности на высшем уровне. Это включает возможность мгновенного развёртывания систем ПВО, доставленных военно-транспортной авиацией. Важным логистическим преимуществом является расположение саммитового здания всего в ста шагах от зоны прилёта самолётов. Кроме того, статус закрытой территории и возможность морской защиты добавляют аэропорту привлекательности.

Газета также напоминает о постоянных контактах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с лидерами России, Украины и США. Глава государства ранее уже неоднократно выражал готовность стать принимающей стороной саммита по украинскому кризису.