Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 22:38

Пушилин: Киев и Европа могут помешать урегулированию конфликта на Украине

Денис Пушилин. Обложка © Telegram / PushilinDenis

Денис Пушилин. Обложка © Telegram / PushilinDenis

Киевский режим и государства Европы могут подорвать процесс урегулирования конфликта на Украине, считает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Об этом он заявил, комментируя итоги переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске.

«Что может помешать мирному регулированию? Это позиция руководства оставшейся части Украины и позиция европейских партнёров. Они так ситуацию сильно там развивали, нацелены на то, чтобы перевооружаться и прочее. Я так понимаю, там ещё и лобби оружейных компаний, которые занимаются производством вооружения. И, конечно, их вот такое мирное урегулирование не совсем устраивает»,сообщил глава ДНР в Telegram-канале.

«Коалиция желающих» заявила о готовности ввести войска на Украину
«Коалиция желающих» заявила о готовности ввести войска на Украину

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что вопрос о территориях может обсуждаться только в формате трёхстороннего саммита с участием российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Он повторил тезис о том, что конституция Украины исключает возможность передачи или отказа от территорий. Отдельное внимание бывший комик уделил теме гарантий безопасности, заявив, что Киев рассчитывает на европейскую интеграцию не только как на политическую цель, но и как на инструмент защиты.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Денис Пушилин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar