Киевский режим и государства Европы могут подорвать процесс урегулирования конфликта на Украине, считает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Об этом он заявил, комментируя итоги переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске.

«Что может помешать мирному регулированию? Это позиция руководства оставшейся части Украины и позиция европейских партнёров. Они так ситуацию сильно там развивали, нацелены на то, чтобы перевооружаться и прочее. Я так понимаю, там ещё и лобби оружейных компаний, которые занимаются производством вооружения. И, конечно, их вот такое мирное урегулирование не совсем устраивает», — сообщил глава ДНР в Telegram-канале.