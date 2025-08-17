В Турции заявили о готовности помочь в урегулировании мира после саммита на Аляске

В ходе исторического саммита на Аляске глава государства Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили пути урегулирования украинского кризиса. Основной посыл встречи — устранение причин конфликта как ключевой шаг к миру. Итоги встречи глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с коллегой из ведомства Турции Хаканом Фиданом.

«Страна (Турция — прим. Life.ru) готова внести вклад в установлении мира», — цитирует слова Фидана Первый канал.

