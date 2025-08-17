Встреча Путина и Трампа
17 августа, 10:09

В Турции заявили о готовности помочь в урегулировании мира после саммита на Аляске

Лавров обсудил с главой МИД Турции Фиданом итоги саммита на Аляске

Обложка © ТАСС / ЕРА

В ходе исторического саммита на Аляске глава государства Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили пути урегулирования украинского кризиса. Основной посыл встречи — устранение причин конфликта как ключевой шаг к миру. Итоги встречи глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с коллегой из ведомства Турции Хаканом Фиданом.

«Страна (Турция — прим. Life.ru) готова внести вклад в установлении мира»,цитирует слова Фидана Первый канал.

После саммита министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. Турция выразила готовность внести вклад в установление мира, подтвердив заинтересованность в дипломатическом решении кризиса.

Ранее в рамках активизации дипломатических контактов Венгрия инициировала переговоры с Москвой по украинскому конфликту. 16 августа министры иностранных дел России и Венгрии, Сергей Лавров и Петер Сийярто, обсудили итоги исторической встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Милена Скрипальщикова
