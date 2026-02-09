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Опубликовано 9 февраля, 20:10

Под Купянском ликвидирован подполковник элитной «Альфы» СБУ Петренко

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Под Купянском в Харьковской области был ликвидирован высокопоставленный офицер спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины Руслан Петренко. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. В своём Telegram-канале он уточнил, что Петренко занимался координацией разведывательно-диверсионной деятельности.

«Он координировал диверсионные и разведывательные операции, а также командовал группой БпЛА, наносящих удары по нашим территориям», — написал Рогов.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу, в состав которой входили иностранные наёмники.

Подразделения ВСУ в районе Купянска оказались в огневом мешке
Подразделения ВСУ в районе Купянска оказались в огневом мешке

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что освобождение Харькова поможет снизить риск обстрелов Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины. Он считает, что российским войскам нужно расширить зону безопасности до Балаклеи. Эксперт отметил, что Харьков второй по численности населения и уровню промышленного развития город после Киева. С его территории украинские войска запускают ракеты — расстояние до границы небольшое.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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