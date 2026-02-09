ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 февраля, 09:01

Подразделения ВСУ в районе Купянска оказались в огневом мешке

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

ВС РФ усиливают давление на украинские подразделения в Харьковской области, сжимая кольцо окружения в районе сёл Новая Кругляковка и Богуславка, которые находятся недалеко от Купянска. Как передаёт «Военное обозрение», в результате продвижения российские войска закрепились на новых рубежах общей площадью порядка 10 квадратных километров.

Согласно данным издания, подразделения ВСУ, находящиеся на севере Новой Кругляковки и в Богуславке, попали в оперативное окружение, причём ситуация для них продолжает ухудшаться. При этом южная часть Новой Кругляковки полностью перешла под контроль российской армии. На северном участке, в районе Ковшаровки, украинские силы пока сохраняют позиции, но их логистика нарушена из-за утраты контроля над ключевыми подъездными путями в Купянске-Узловом.

Военкоры также обращают внимание, что используемый ВСУ для снабжения маршрут по замёрзшему руслу реки Оскол носит временный характер и станет нерабочим с приходом оттепели. Организация же полноценных переправ серьёзно затруднена из-за постоянно растущей зоны поражения, которую контролируют российские подразделения.

Расчёты миномётов «Тюльпан» уничтожили командные пункты ВСУ в Купянском районе
Расчёты миномётов «Тюльпан» уничтожили командные пункты ВСУ в Купянском районе

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населённым пунктом Чугуновка в Харьковской области. Также мы писали, что на Купянском направлении уничтожены шесть военных ВСУ при отражении контратаки.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar