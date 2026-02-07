Российские военнослужащие группировки войск «Север» установили контроль над населённым пунктом Чугуновка в Харьковской области. Информация об этом поступила из Министерства обороны России.

Ранее сообщалось, что украинские военные спешно покидают позиции в Краснопольском районе Сумской области. По данным российских силовых структур, оборона ВСУ на этом участке находится под угрозой, а личный состав отступает, бросая вооружение. Некоторые подразделения врага оказались там в полной изоляции. Они едят снег, чтобы выжить.