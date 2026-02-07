Армия России взяла под контроль Чугуновку в Харьковской области
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Российские военнослужащие группировки войск «Север» установили контроль над населённым пунктом Чугуновка в Харьковской области. Информация об этом поступила из Министерства обороны России.
«Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий установили контроль над населённым пунктом Чугуновка Харьковской области», — докладывает МО.
Оперативная обстановка в регионе остаётся напряжённой, боевые действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что украинские военные спешно покидают позиции в Краснопольском районе Сумской области. По данным российских силовых структур, оборона ВСУ на этом участке находится под угрозой, а личный состав отступает, бросая вооружение. Некоторые подразделения врага оказались там в полной изоляции. Они едят снег, чтобы выжить.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.