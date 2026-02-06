«Северяне» освободили Поповку в Сумской области
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Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль населённого пункта Поповка в Сумской области. По данным ведомства, успеха удалось добиться благодаря активным действиям «Северян».
«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населённый пункт Поповка в Сумской области», — сообщили в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что украинские военные спешно покидают позиции в Краснопольском районе Сумской области. По данным российских силовых структур, оборона ВСУ на этом участке находится под угрозой, а личный состав отступает, бросая вооружение. Некоторые подразделения врага оказались там в полной изоляции. Они едят снег, чтобы выжить.
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