Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль населённого пункта Поповка в Сумской области. По данным ведомства, успеха удалось добиться благодаря активным действиям «Северян».

Армия России прорвала границу и идёт в наступление на новом участке в Сумской области

Армия России прорвала границу и идёт в наступление на новом участке в Сумской области

Ранее сообщалось, что украинские военные спешно покидают позиции в Краснопольском районе Сумской области. По данным российских силовых структур, оборона ВСУ на этом участке находится под угрозой, а личный состав отступает, бросая вооружение. Некоторые подразделения врага оказались там в полной изоляции. Они едят снег, чтобы выжить.