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Опубликовано 6 февраля, 09:15

«Северяне» освободили Поповку в Сумской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль населённого пункта Поповка в Сумской области. По данным ведомства, успеха удалось добиться благодаря активным действиям «Северян».

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населённый пункт Поповка в Сумской области», — сообщили в Минобороны России.

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Ранее сообщалось, что украинские военные спешно покидают позиции в Краснопольском районе Сумской области. По данным российских силовых структур, оборона ВСУ на этом участке находится под угрозой, а личный состав отступает, бросая вооружение. Некоторые подразделения врага оказались там в полной изоляции. Они едят снег, чтобы выжить.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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