Расчёты самоходных миномётов «Тюльпан» Западной группировки войск уничтожили укреплённые подземные командные пункты и позиции украинских подразделений в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны России, отметив, что цели были поражены в Купянском районе в ходе выполнения огневых задач.

«Расчёты самоходных минометов «Тюльпан» 45-й Свирской артиллерийской бригады большой мощности группировки войск «Запад» уничтожили укрепленные подземные командные пункты управления и позиции подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.

Разведданные для удара предоставили операторы беспилотников 68-й мотострелковой дивизии. Разрушение объектов было зафиксировано средствами объективного контроля. По данным Минобороны, уничтоженные объекты использовались противником для ротации и накопления личного состава.

Командир миномётного взвода с позывным Большой назвал «Тюльпан» одним из самых грозных средств поражения, чьи 240-мм снаряды гарантированно уничтожают заглублённые цели. Он также отметил, что эта техника сама является приоритетной целью для ВСУ, поэтому расчёты активно применяют средства РЭБ и ведут постоянное наблюдение.

Ранее подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населённым пунктом Чугуновка в Харьковской области. Как сообщили в Министерстве обороны России, оперативная обстановка в регионе остаётся напряжённой, боевые действия продолжаются.