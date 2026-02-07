Киев перебросил в Харьковскую область полчище боевиков «Азова»*

В Харьковскую область прибыло до трёх рот боевиков нацбатальона «Азов»*. Подразделения переброшены в населённые пункты к северу и востоку от города Изюма, узнали в российских силовых структурах.

«На изюмском направлении отмечено прибытие до трёх рот боевиков запрещённого «Азова», — сообщили в силовых структурах ТАСС.

Все позиции в Харьковской области крайне важны для ВСУ, поскольку оттуда им удобно вести обстрелы Белгорода. Ранее Life.ru рассказывал, что ВС РФ на Харьковщине уничтожили установку HIMARS, которая вела огонь по Белгородской области.

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