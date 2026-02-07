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Опубликовано 7 февраля, 09:19

Киев перебросил в Харьковскую область полчище боевиков «Азова»*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

В Харьковскую область прибыло до трёх рот боевиков нацбатальона «Азов»*. Подразделения переброшены в населённые пункты к северу и востоку от города Изюма, узнали в российских силовых структурах.

«На изюмском направлении отмечено прибытие до трёх рот боевиков запрещённого «Азова», — сообщили в силовых структурах ТАСС.

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Сдавшийся боевик из «Азова»* раскрыл тайный приказ в отношении российских пленных

Все позиции в Харьковской области крайне важны для ВСУ, поскольку оттуда им удобно вести обстрелы Белгорода. Ранее Life.ru рассказывал, что ВС РФ на Харьковщине уничтожили установку HIMARS, которая вела огонь по Белгородской области.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

* Признано террористическим и запрещено в РФ

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