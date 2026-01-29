Сдавшийся боевик из «Азова»* раскрыл тайный приказ в отношении российских пленных

Командование подразделения «Азов»* отдавало приказы не брать в плен российских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил боевик группировки Даниэль Жарков, сдавшийся в плен.

По его словам, в отношении захваченных российских военных предусматривались допросы с последующим убийством.

«Украинцы стараются не брать русских солдат в плен. Я говорю именно про "Азов“*. У нас была такая задача», — заявил пленный.

Подразделение «Азов»* неоднократно обвинялось в жестоком обращении с пленными и мирным населением. Следственный комитет РФ и российские суды фиксировали показания военнослужащих и гражданских лиц о пытках, расстрелах, издевательствах и внесудебных казнях, которые, по их словам, совершались боевиками группировки в ходе боевых действий.

Ранее пленные участники «Азова»* рассказывали о практике отказа от взятия российских военнослужащих в плен, а также о случаях расправ над ранеными. В материалах следствия упоминались факты применения запрещённых методов допроса, включая физическое и психологическое насилие.

В 2022 году Верховный суд РФ признал «Азов»* террористической организацией. После этого в России были возбуждены уголовные дела в отношении ряда участников группировки по статьям о терроризме, убийствах и военных преступлениях.