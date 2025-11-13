«Народ возьмёт всё на себя!» Беглый каратель «Азова»* бросил вызов Зеленскому из-за коррупции
Богдан Тавр Кротевич. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / krotevych_bohdan
Бывший командир «Азова»* Богдан Кротевич с позывным Тавр жёстко раскритиковал офис Владимира Зеленского из-за коррупционного дела в энергетическом блоке, где вскрыли хищение 100 млн долларов. В соцсети X он написал, что заявления власти о «наказании виновных» — пустые слова, пока экс-министр энергетики Герман Галущенко и вице-премьер Алексей Чернышов не окажутся в СИЗО без права залога.
По словам Кротевича, именно вокруг этих двух фигур строились схемы с откатами и непрозрачными контрактами, о которых ранее сообщили украинские антикоррупционные органы. Он заявил, что власть пытается «спасти друзей-коррупционеров», и пригрозил, что в этом случае «народ возьмёт ответственность на себя».
«Либо вы спасаете <...> друзей-коррупционеров, либо спасаете государство — третьего не дано. Если стоит вопрос существования государства, то народ имеет полное право взять ответственность на себя», — предупреждает беглый каратель «Азова»*.
Кротевич также потребовал от Зеленского «выбрать сторону» и подчеркнул: либо он действует жёстко, либо доверие общества окончательно рухнет. Его пост стал одним из самых обсуждаемых в украинском сегменте соцсетей, как среди сторонников власти, так и среди военных.
Напомним, что 10 ноября в дом к украинскому бизнесмену Тимуру Миндичу в рамках операции «Мидас» пришли детективы НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины). Этого человека называют «кошельком Зеленского» и во многом благодаря влиянию бизнесмена тот пришёл к власти. Однако Миндич за несколько часов до облавы сбежал в другую страну. Причём, на законных основаниях. В окружении Зеленского началась паника, поскольку в коррупционные схемы были вовлечены практически все его соратники.
