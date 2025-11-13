Россия и США
12 ноября, 21:46

Погранслужба Украины подтвердила бегство «кошелька Зеленского» Миндича из страны

Тимур Миндич. Обложка © djc.com.ua

Государственная пограничная служба Украины подтвердила, что бизнесмен Тимур Миндич, называемый в СМИ ближайшим соратником Владимира Зеленского, покинул территорию страны законным путём. В ведомстве подчеркнули, что в отношении предпринимателя не действовал запрет на выезд.

«Миндич имел документы, дающие право на пересечение границы во время действия военного положения, в отношении него не было никаких ограничений», — отметили в ведомстве.

В деле о «плёнках Миндича» впервые представили доказательства участия Зеленского
В деле о «плёнках Миндича» впервые представили доказательства участия Зеленского

Ранее украинские депутаты сообщали, что Миндич выехал за границу перед проведением масштабных обысков. Это спровоцировало панику в кругу киевского руководства, где, согласно обвинениям, коррупционными махинациями были охвачены едва ли не все приближённые.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Артём Гапоненко
