Погранслужба Украины подтвердила бегство «кошелька Зеленского» Миндича из страны

Государственная пограничная служба Украины подтвердила, что бизнесмен Тимур Миндич, называемый в СМИ ближайшим соратником Владимира Зеленского, покинул территорию страны законным путём. В ведомстве подчеркнули, что в отношении предпринимателя не действовал запрет на выезд.

«Миндич имел документы, дающие право на пересечение границы во время действия военного положения, в отношении него не было никаких ограничений», — отметили в ведомстве.