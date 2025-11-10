Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 08:21

«Кошелек» Зеленского Миндич покинул страну перед обыском

Обложка © Gettyimages / dia images, © 24smi

Обложка © Gettyimages / dia images, © 24smi

Совладельца «Квартала 95» Тимура Миндича, которого в украинских медиа называют «кошельком» Владимира Зеленского, не успели застать дома — бизнесмен покинул страну буквально за несколько часов до обысков.

Об этом сообщают украинские СМИ, уточняя, что следственные действия у Миндича всё же проходят: их проводит НАБУ. Ранее в его адрес уже звучали обвинения, и медиа писали о его влиянии на решения в окружении Зеленского.

По данным депутата Ярослава Железняка, обыски одновременно проходят у министра юстиции Украины Германа Галущенко, а также в «Энергоатоме».

Детективы НАБУ нагрянули с обысками к «кошельку» Зеленского Миндичу
Детективы НАБУ нагрянули с обысками к «кошельку» Зеленского Миндичу

Напомним, ранее вокруг НАБУ и Офиса президента разгорелся конфликт: Зеленский пытался подчинить бюро, подписав закон, который фактически лишал его независимости. Документ позже отменили, однако эксперты связывают обострение ситуации именно с фигурой Миндича — человеком, который уже оказался в центре нескольких коррупционных скандалов.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar