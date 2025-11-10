«Кошелек» Зеленского Миндич покинул страну перед обыском

Совладельца «Квартала 95» Тимура Миндича, которого в украинских медиа называют «кошельком» Владимира Зеленского, не успели застать дома — бизнесмен покинул страну буквально за несколько часов до обысков.

Об этом сообщают украинские СМИ, уточняя, что следственные действия у Миндича всё же проходят: их проводит НАБУ. Ранее в его адрес уже звучали обвинения, и медиа писали о его влиянии на решения в окружении Зеленского.

По данным депутата Ярослава Железняка, обыски одновременно проходят у министра юстиции Украины Германа Галущенко, а также в «Энергоатоме».

Напомним, ранее вокруг НАБУ и Офиса президента разгорелся конфликт: Зеленский пытался подчинить бюро, подписав закон, который фактически лишал его независимости. Документ позже отменили, однако эксперты связывают обострение ситуации именно с фигурой Миндича — человеком, который уже оказался в центре нескольких коррупционных скандалов.