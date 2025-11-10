Детективы НАБУ нагрянули с обысками к «кошельку» Зеленского Миндичу

Утром 10 ноября 2025 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Тимура Миндича в Киеве, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Согласно источникам «Украинской правды», это часть расследования, связанного с возможными хищениями и отмыванием средств, в том числе через компании, близкие к Миндичу.

По некоторым СМИ, сам бизнесмен якобы покинул страну ночью перед обысками, но официального подтверждения этому нет. Это не первый скандал вокруг Миндича: ранее в 2025 году его имя всплывало в контексте расследований ФБР по отмыванию денег через «Одесский припортовый завод» (ОПЗ), а также в делах о коррупции в оборонке и энергетике.