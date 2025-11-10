Детективы НАБУ нагрянули с обысками к «кошельку» Зеленского Миндичу
Обложка © 24smi
Утром 10 ноября 2025 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Тимура Миндича в Киеве, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Согласно источникам «Украинской правды», это часть расследования, связанного с возможными хищениями и отмыванием средств, в том числе через компании, близкие к Миндичу.
По некоторым СМИ, сам бизнесмен якобы покинул страну ночью перед обысками, но официального подтверждения этому нет. Это не первый скандал вокруг Миндича: ранее в 2025 году его имя всплывало в контексте расследований ФБР по отмыванию денег через «Одесский припортовый завод» (ОПЗ), а также в делах о коррупции в оборонке и энергетике.
Тимур Миндич — украинский бизнесмен, кинопродюсер и совладелец студии «Квартал 95», которую до президентства основал Владимир Зеленский. Родился в 1980-х, начал карьеру в 2000-х в медиа и IT-сфере. Миндич — один из ближайших соратников главы киевского режима. Зеленский защищал его публично: в июле 2025-го Офис президента сорвал обыски НАБУ, якобы из-за прослушки квартиры, где Зеленский отмечал день рождения в 2020-м (там записали разговоры Миндича). Прослушка выявила обсуждения коррупционных схем. Тогда экс-комик обвинил НАБУ в «политической охоте». На Life.ru есть большой материал о Миндиче и его аферах.