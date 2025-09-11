Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

11 сентября, 09:09

В квартире «кошелька» Зеленского нашли прослушку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANGHI

В квартире предпринимателя Тимура Миндича, известного своей близостью к Владимиру Зеленскому, было найдено устройство для прослушки. Примечательно, что, несмотря на регулярные проверки, которые проводились дважды в неделю ещё осенью прошлого года, данное устройство оставалось незамеченным вплоть до лета 2025 года. Об этом сообщает «Украинская правда».

Спустя две недели после появления первых сообщений о возможной слежке, была проведена дополнительная проверка силами другой организации. Именно тогда жучок и был обнаружен — его нашли под полом. Вскоре после этого инцидента и.о. руководителя «Энергоатома» Пётр Котин, которого связывают с Миндичем, подал в отставку и выехал за пределы Украины.

Содержание записей, сделанных с помощью этого устройства, а также факт присутствия на них голоса Котина, остаются невыясненными. По данным источников, в эту квартиру часто наведывались многие влиятельные персоны, в том числе и Зеленский. Сообщается, что сейчас его администрация предпринимает попытки узнать, что именно было записано Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ), или же установить временные рамки, к которым относятся эти записи.

«Если плёнки — правда»: На Зеленского могут обнародовать страшный компромат
Ранее Тимур Миндич вернулся на Украину после почти трёхмесячного пребывания в Европе. Как информировали депутаты Верховной рады, он выезжал из страны 19 июня через Закарпатскую область. Его возвращение совпало по времени с активным обсуждением возможной продажи Одесского припортового завода — предприятия, которое ранее фигурировало в одной из коррупционных схем.

