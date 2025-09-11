В квартире «кошелька» Зеленского нашли прослушку

В квартире предпринимателя Тимура Миндича, известного своей близостью к Владимиру Зеленскому, было найдено устройство для прослушки. Примечательно, что, несмотря на регулярные проверки, которые проводились дважды в неделю ещё осенью прошлого года, данное устройство оставалось незамеченным вплоть до лета 2025 года. Об этом сообщает «Украинская правда».

Спустя две недели после появления первых сообщений о возможной слежке, была проведена дополнительная проверка силами другой организации. Именно тогда жучок и был обнаружен — его нашли под полом. Вскоре после этого инцидента и.о. руководителя «Энергоатома» Пётр Котин, которого связывают с Миндичем, подал в отставку и выехал за пределы Украины.

Содержание записей, сделанных с помощью этого устройства, а также факт присутствия на них голоса Котина, остаются невыясненными. По данным источников, в эту квартиру часто наведывались многие влиятельные персоны, в том числе и Зеленский. Сообщается, что сейчас его администрация предпринимает попытки узнать, что именно было записано Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ), или же установить временные рамки, к которым относятся эти записи.