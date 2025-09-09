В Раде сообщили о возвращении на Украину «кошелька» Зеленского
Нардеп Железняк: Экс-совладелец студии Квартал 95 Миндич вернулся на Украину
Экс-совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, который в июне сбежал с Украины и чья квартира находилась под наблюдением украинских антикоррупционных структур, теперь вернулся на родину. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.
«В страну возвращаются бизнесмены. Например, вернулся Тимур Миндич», — написал нардеп в Telegram-канале.
В июне депутат Рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене, сообщил о бегстве с Украины Игоря Миндича. Парламентарий назвал Миндича «кошельком» Зеленского и совладельцем студии «Квартал 95». Украинское издание «Бигус» утверждает, что значительные средства из государственного бюджета, предназначенные для строительства оборонительных сооружений, были выведены через фирмы-однодневки, предположительно связанные с окружением Зеленского, в том числе с Миндичом.
