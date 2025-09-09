В июне депутат Рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене, сообщил о бегстве с Украины Игоря Миндича. Парламентарий назвал Миндича «кошельком» Зеленского и совладельцем студии «Квартал 95». Украинское издание «Бигус» утверждает, что значительные средства из государственного бюджета, предназначенные для строительства оборонительных сооружений, были выведены через фирмы-однодневки, предположительно связанные с окружением Зеленского, в том числе с Миндичом.