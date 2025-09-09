Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 14:19

В Раде сообщили о возвращении на Украину «кошелька» Зеленского

Нардеп Железняк: Экс-совладелец студии Квартал 95 Миндич вернулся на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Экс-совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, который в июне сбежал с Украины и чья квартира находилась под наблюдением украинских антикоррупционных структур, теперь вернулся на родину. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

«В страну возвращаются бизнесмены. Например, вернулся Тимур Миндич», — написал нардеп в Telegram-канале.

В июне депутат Рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене, сообщил о бегстве с Украины Игоря Миндича. Парламентарий назвал Миндича «кошельком» Зеленского и совладельцем студии «Квартал 95». Украинское издание «Бигус» утверждает, что значительные средства из государственного бюджета, предназначенные для строительства оборонительных сооружений, были выведены через фирмы-однодневки, предположительно связанные с окружением Зеленского, в том числе с Миндичом.

Появились подробности дела о денежных переводах с Украины в ОАЭ
Появились подробности дела о денежных переводах с Украины в ОАЭ

Ранее сообщалось, что у главного борца с коррупцией на Украине нашли особняк в США за $1млн. Недвижимость внезапно обнаружилась во время расследования дела об уклонении Виталия Шабунина от службы в ВСУ.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar