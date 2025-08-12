Встреча Путина и Трампа
Появились подробности дела о денежных переводах с Украины в ОАЭ

РИАН: С экс-чиновником Украины Сенниченко связан фигурант дела о переводах в ОАЭ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Бывший советник Фонда государственного имущества Украины Андрей Гмырин оказался причастен к масштабной схеме перевода средств на счета в ОАЭ. Расследование РИА «Новости» выявило его связь с фигурантами уголовного дела, связанными с переводом 277 миллионов долларов.

«Андрей Гмырин фигурирует в деле как соорганизатор преступной группировки и приближённый к экс-главе фонда госимущества Дмитрию Сенниченко», — сообщает агентство со ссылкой на судебные документы.

Установлено, что семеро подозреваемых, включая Сенниченко и Гмырина, объявлены в международный розыск по делу о хищении средств фонда госимущества. По данным расследования, схема действовала через компании в ОАЭ, на счета которых, по информации турецкого издания Aydinlik, ежемесячно поступало около 50 миллионов долларов.

Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило, что в конце 2023 года было возбуждено уголовное дело по факту отмывания 277,3 миллиона долларов. Расследование продолжается, подозреваемые скрываются от правосудия.

Набить карманы: Украину назвали заповедником коррупции

Ранее депутат Верховной Рады сообщил, что антикоррупционные органы располагают аудиозаписями разговоров, происходившими в квартире Тимура Миндича, бизнес-партнёра Владимира Зеленского. На этих записях обсуждался вопрос о покупке французского банка, предназначенного для отмывания 5 миллиардов евро в криптовалюте.

