Появились подробности дела о денежных переводах с Украины в ОАЭ
РИАН: С экс-чиновником Украины Сенниченко связан фигурант дела о переводах в ОАЭ
Бывший советник Фонда государственного имущества Украины Андрей Гмырин оказался причастен к масштабной схеме перевода средств на счета в ОАЭ. Расследование РИА «Новости» выявило его связь с фигурантами уголовного дела, связанными с переводом 277 миллионов долларов.
«Андрей Гмырин фигурирует в деле как соорганизатор преступной группировки и приближённый к экс-главе фонда госимущества Дмитрию Сенниченко», — сообщает агентство со ссылкой на судебные документы.
Установлено, что семеро подозреваемых, включая Сенниченко и Гмырина, объявлены в международный розыск по делу о хищении средств фонда госимущества. По данным расследования, схема действовала через компании в ОАЭ, на счета которых, по информации турецкого издания Aydinlik, ежемесячно поступало около 50 миллионов долларов.
Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило, что в конце 2023 года было возбуждено уголовное дело по факту отмывания 277,3 миллиона долларов. Расследование продолжается, подозреваемые скрываются от правосудия.
Ранее депутат Верховной Рады сообщил, что антикоррупционные органы располагают аудиозаписями разговоров, происходившими в квартире Тимура Миндича, бизнес-партнёра Владимира Зеленского. На этих записях обсуждался вопрос о покупке французского банка, предназначенного для отмывания 5 миллиардов евро в криптовалюте.