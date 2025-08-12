Встреча Путина и Трампа
11 августа, 21:03

В Турции рассказали о масштабных коррупционных схемах окружения Зеленского

Aydınlık: Окружение Зеленского переводит 50 млн долларов в ОАЭ ежемесячно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Окружение главаря киевского режима Владимира Зеленского подозревается в переводе крупных сумм на банковские счета в Объединённых Арабских Эмиратах по коррупционной схеме. Об этом сообщает турецкая газета Aydınlık.

С прошлого года на Украине усиливаются коррупционные скандалы с участием высокопоставленных чиновников. В конце июня Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало расследование в отношении нескольких политиков, включая Рустема Умерова и экс-заместителя премьер-министра Алексея Чернышова.

По данным издания, для властей было важно ограничить работу НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Журналисты получили сведения от украинских источников, которые раскрыли номера счетов двух компаний, зарегистрированных в ОАЭ, куда ежемесячно переводится около 50 миллионов долларов. Эти фирмы связаны с экс-консультантом Фонда государственного имущества Украины Андреем Гмыриным, который находится под международным следствием.

Стало известно, что Зеленский мог попытаться замести следы во время коррупционного скандала
Стало известно, что Зеленский мог попытаться замести следы во время коррупционного скандала

А ранее депутат Верховной рады заявил, что антикоррупционные органы получили записи разговоров, которые проходили в квартире Тимура Миндича, бизнес-партнёра Владимира Зеленского. Согласно этим записям, обсуждалась покупка французского банка для отмывания 5 миллиардов евро в криптовалюте. Банк собирались зарегистрировать на родственника Олега Шурмы, бывшего заместителя главы офиса Зеленского, а за содействием планировали обратиться к президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Тимур Хингеев
