У главного борца с коррупцией на Украине нашли особняк в США за $1млн

На Украине следствие обнаружило у главы общественной организации «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина особняк в США за миллион долларов, который оформлен на подставное лицо. Недвижимость внезапно нашлась во время расследования дела об уклонении Шабунина от службы в ВСУ. Об этом сообщает украинское издание УНИАН.

«Источник, знакомый с материалами уголовного дела в отношении Шабунина, сообщает, что он действительно может быть фактическим владельцем дома в Берлингтоне, оформленного на подставное лицо – гражданина США. И «светить» в декларации своё поместье Шабунин не хотел потому, что тогда пришлось бы объяснять, откуда он взял средства на его приобретение», — говорится в тексте сообщения.

Предположительно, в 2023 году жена Шабунина с детьми проживали в этом доме и даже делали там ремонт. Площадь здания превышает 250 квадратных метров. Во дворе есть бассейн, рядом — огромный парк. Стоимость подобных особняков в Штатах начинается от 1 миллиона долларов.