У главного борца с коррупцией на Украине нашли особняк в США за $1млн
УНИАН: Украинский борец с коррупцией Шабунин может владеть домом в США за $1 млн
Виталий Шабунин. Обложка © Wikipedia / Mediafond
На Украине следствие обнаружило у главы общественной организации «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина особняк в США за миллион долларов, который оформлен на подставное лицо. Недвижимость внезапно нашлась во время расследования дела об уклонении Шабунина от службы в ВСУ. Об этом сообщает украинское издание УНИАН.
«Источник, знакомый с материалами уголовного дела в отношении Шабунина, сообщает, что он действительно может быть фактическим владельцем дома в Берлингтоне, оформленного на подставное лицо – гражданина США. И «светить» в декларации своё поместье Шабунин не хотел потому, что тогда пришлось бы объяснять, откуда он взял средства на его приобретение», — говорится в тексте сообщения.
Предположительно, в 2023 году жена Шабунина с детьми проживали в этом доме и даже делали там ремонт. Площадь здания превышает 250 квадратных метров. Во дворе есть бассейн, рядом — огромный парк. Стоимость подобных особняков в Штатах начинается от 1 миллиона долларов.
Сам Шабунин назвал ложью информацию о своей недвижимости. По его словам, жена с детьми находились в США как беженцы и их принимала американская семья. Шабунин обвинил офис Владимира Зеленского в распространении фейковых сведений.
Ранее сообщалось, что после того как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) запустило расследования в отношении бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, Владимир Зеленский пообещал «начать охоту» на ведомство, поскольку большое количество его соратников оказались вовлечены в ситуацию. При этом в июле главарю киевского режима не удалось урезать независимость НАБУ из-за протестов.