«Мне плевать на всех»: Жена украинского полковника отреагировала на обвинения в коррупции

Супруга украинского полковника полиции Алексея Елхина — Мария — вызвала скандал, показав неприличный жест в ответ на расследование о коррупции. Данную информацию приводит издание Hromadske.

Журналисты выяснили, что семья живёт явно не на официальную зарплату Елхина, которая составляет 50 тысяч гривен (около 100 тысяч рублей). В их собственности обнаружен элитный дом с участком стоимостью 750 тысяч долларов и автопарк на 400 тысяч долларов. Более того Мария Елхина регулярно публикует в соцсетях фотографии роскошного образа жизни — отдых в дорогом дубайском отеле, ужины в ресторанах со звёздами Мишлен и прогулки на яхтах.

Тем не менее Мария, по всей видимости, ничего плохого в злоупотреблении мужа властью не видит. В ответ на публикацию материалов о возможных коррупционных доходах семьи женщина показала средний палец, сопроводив это комментарием: «Я живу свою лучшую жизнь, мне плевать на всех».