Стало известно, может ли улика из дома Резникова сдвинуть дело о «золотых» яйцах для ВСУ

В июле 2025 года правоохранительные органы провели обыск у бывшего министра обороны Алексея Резникова в рамках антикоррупционных расследований. Об этом в интервью ZN.ua сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко, передаёт Цензор.НЕТ.

«У нас много расследований по закупкам за время каденции господина Резникова на посту министра обороны, и мы не отбрасываем никаких версий. Мы проверяем все следственные версии и причастность всех лиц, которые имели отношение к тем или иным закупкам», — подчеркнул он.