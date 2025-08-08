Стало известно, может ли улика из дома Резникова сдвинуть дело о «золотых» яйцах для ВСУ
Глава САП Клименко подтвердил обыск у экс-главы Минобороны Украины Резникова
В июле 2025 года правоохранительные органы провели обыск у бывшего министра обороны Алексея Резникова в рамках антикоррупционных расследований. Об этом в интервью ZN.ua сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко, передаёт Цензор.НЕТ.
«У нас много расследований по закупкам за время каденции господина Резникова на посту министра обороны, и мы не отбрасываем никаких версий. Мы проверяем все следственные версии и причастность всех лиц, которые имели отношение к тем или иным закупкам», — подчеркнул он.
Клименко также подтвердил информацию о проведённом 3 июля обыске у Резникова, в ходе которого был изъят телефон. Глава САП отметил, что подобные действия действительно имели место, однако воздержался от преждевременных оценок значимости изъятого устройства в контексте доказательной базы по делу о закупке «золотых» яиц для солдат ВСУ.
Напомним, Минобороны Украины обвинили в хищении выделенных на провизию для ВСУ средств в 2022–2023 годы под предлогом закупки яиц и других продуктов по астрономическим ценам. После выхода разгромного подозрения в коррупции предъявили уволенным из МО Богдану Хмельницкому, Владимиру Терещенко и замминистру Вячеславу Шаповалову, ответственным за тыловое обеспечение ВСУ. А в июле НАБУ провело обыски у экс-министра обороны Украины Алексея Резникова.