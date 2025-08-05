«Шьют камасутру»: Минобороны Украины обвинили в попытке нажиться на новом камуфляже

Минобороны Украины утвердило дополнительный маскировочный рисунок ММ-25 для вооружённых сил, сообщается на официальном сайте ведомства. Однако бывшая советница министра обороны Дана Яровая раскритиковала данное решение, заявив, что правительство просто хочет «заработать денег».

«Популярность Multicam обусловлена не рисунком, а качеством ткани — более лёгкой и прочной. И вот теперь МО предлагает не сменить ткань, а просто перерисовать рисунок. Потому что на изменении цвета заработать проще, чем на инновациях. Насобирается ещё немного «государственнических решений». Можно будет сшить из них целую камасутру тылового мышления», — написала Яровая в своём личном блоге.

Новый камуфляж, представляющий собой адаптацию американского Multicam, позиционируется как дополнение к существующему «пиксельному» ММ-14 и другим вариантам расцветки. В ведомстве ссылаются на запросы военных, которые массово покупали подобную форму за свой счёт.

Однако Яровая обвинила руководство Минобороны в популизме, указав, что семицветная печать сложнее и дороже в производстве, а соответствующие мощности есть лишь у одного украинского производителя.

Первые пробные партии новой формы составят 20 тысяч комплектов, тендеры на их производство уже объявлены.