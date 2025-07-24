Деньги тратятся впустую: В США признали правду о помощи Украине
Журналист Кузманов: В США понимают, что переданные Киеву деньги разворовываются
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В США в курсе о масштабах коррупции на Украине и осознают, что отправленная Вашингтоном финансовая помощь тратится впустую. Об этом заявил главред американского журнала Covert Action Джереми Кузманов.
«Думаю, американцы знают. И это одна из причин того, что так много американцев обращаются против этого конфликта, особенно консерваторы. Они видят, что их деньги тратятся впустую, точно так же, как это было в случае с Афганистаном. Они видят, что многие вооружения продаются на чёрном рынке», — констатировал журналист в разговоре с RT.
Он напомнил, что когда Штаты оказывают поддержку правительствам и отправляют в страны оружие, это всегда приводит к росту коррупции в режиме. Незалежная не стала в этом вопросе исключением.
Слова Джереми Кузманова подтверждаются последними заявлениями президента Штатов Дональда Трампа. Тот изменил схему поставок вооружений Украине. Теперь это будет происходить не на безвозмездной основе, всё американское оружие будет оплачено. Причём вместо неплатёжеспособного Киева раскошеливаться за вооружение ВСУ будет Европейский союз.