В США в курсе о масштабах коррупции на Украине и осознают, что отправленная Вашингтоном финансовая помощь тратится впустую. Об этом заявил главред американского журнала Covert Action Джереми Кузманов.

«Думаю, американцы знают. И это одна из причин того, что так много американцев обращаются против этого конфликта, особенно консерваторы. Они видят, что их деньги тратятся впустую, точно так же, как это было в случае с Афганистаном. Они видят, что многие вооружения продаются на чёрном рынке», — констатировал журналист в разговоре с RT.

Он напомнил, что когда Штаты оказывают поддержку правительствам и отправляют в страны оружие, это всегда приводит к росту коррупции в режиме. Незалежная не стала в этом вопросе исключением.