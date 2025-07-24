Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 08:56

«США давить не будут»: Экс-соратник Зеленского объяснил его желание ликвидировать НАБУ

Politico: Зеленский уверен, что США не будут требовать от него сохранения НАБУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский уверен в отсутствии давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа по вопросу возможной ликвидации Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом пишет американское издание Politico, ссылаясь на бывшего украинского министра, работавшего с Зеленским.

«Он знает, что США не будут на него давить», — сказал собеседник издания.

По словам министра, Зеленский распорядился ликвидировать ведомство, предвидя, что НАБУ будет и дальше налаживать контакты с членами правительства. Он пояснил, что это действие стало логическим завершением политики ужесточения контроля в стране, где распространена риторика «или ты с Зеленским, или ты враг народа/российский агент».
Фон дер Ляйен потребовала от Зеленского объяснений из-за закона о НАБУ
Фон дер Ляйен потребовала от Зеленского объяснений из-за закона о НАБУ

На днях сообщалось, что Верховная рада Украины одобрила законопроект, изменяющий статус НАБУ и САП, что фактически ставит их под контроль исполнительной власти, лишая независимости. Позже его подписал Зеленский. Это решение вызвало широкий резонанс внутри страны и за рубежом. В ряде городов, включая Киев, Днепр и Львов, прошли акции протеста против принятия данного закона.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar