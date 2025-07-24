«США давить не будут»: Экс-соратник Зеленского объяснил его желание ликвидировать НАБУ
Politico: Зеленский уверен, что США не будут требовать от него сохранения НАБУ
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Владимир Зеленский уверен в отсутствии давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа по вопросу возможной ликвидации Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом пишет американское издание Politico, ссылаясь на бывшего украинского министра, работавшего с Зеленским.
«Он знает, что США не будут на него давить», — сказал собеседник издания.
По словам министра, Зеленский распорядился ликвидировать ведомство, предвидя, что НАБУ будет и дальше налаживать контакты с членами правительства. Он пояснил, что это действие стало логическим завершением политики ужесточения контроля в стране, где распространена риторика «или ты с Зеленским, или ты враг народа/российский агент».
На днях сообщалось, что Верховная рада Украины одобрила законопроект, изменяющий статус НАБУ и САП, что фактически ставит их под контроль исполнительной власти, лишая независимости. Позже его подписал Зеленский. Это решение вызвало широкий резонанс внутри страны и за рубежом. В ряде городов, включая Киев, Днепр и Львов, прошли акции протеста против принятия данного закона.