«США давить не будут»: Экс-соратник Зеленского объяснил его желание ликвидировать НАБУ

Владимир Зеленский уверен в отсутствии давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа по вопросу возможной ликвидации Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом пишет американское издание Politico, ссылаясь на бывшего украинского министра, работавшего с Зеленским.