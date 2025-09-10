«Если плёнки — правда»: На Зеленского могут обнародовать страшный компромат
УП: Зеленскому надо думать не о выборах, а о прослушке в квартире Миндича
Владимиру Зеленскому придётся сосредоточиться на собственной безопасности, а не на переизбрании, если подтвердятся данные о прослушке квартиры совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Об этом сообщило издание «Украинская правда».
«Если плёнки — правда, то нужно думать не о переизбрании Зеленского, а о гарантиях безопасности», — говорится в материале.
Содержание записей, сделанных специалистами украинских антикоррупционных структур в квартире Миндича, не разглашается. В офисе Зеленского через различные каналы пытаются выяснить, кто и о чём говорил на этих записях, поскольку сам экс-комик регулярно посещал квартиру совладельца «Квартал 95». Журналисты подчёркивают, что если данные на плёнках верны, это может представлять серьёзную угрозу для безопасности Зеленского.
Ранее стало известно, что экс-совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич вернулся на Украину. Миндича называют «кошельком» Зеленского. СМИ писали, что значительные средства из госбюджета, предназначенные для строительства оборонительных сооружений, были выведены через фирмы-однодневки, предположительно связанные с окружением Зеленского, в том числе с Миндичом.