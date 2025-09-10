Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 13:46

«Если плёнки — правда»: На Зеленского могут обнародовать страшный компромат

УП: Зеленскому надо думать не о выборах, а о прослушке в квартире Миндича

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимиру Зеленскому придётся сосредоточиться на собственной безопасности, а не на переизбрании, если подтвердятся данные о прослушке квартиры совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

«Если плёнки правда, то нужно думать не о переизбрании Зеленского, а о гарантиях безопасности», — говорится в материале.

Содержание записей, сделанных специалистами украинских антикоррупционных структур в квартире Миндича, не разглашается. В офисе Зеленского через различные каналы пытаются выяснить, кто и о чём говорил на этих записях, поскольку сам экс-комик регулярно посещал квартиру совладельца «Квартал 95». Журналисты подчёркивают, что если данные на плёнках верны, это может представлять серьёзную угрозу для безопасности Зеленского.

Политик Царёв: На Украине готовят сценарии на случай отставки Зеленского
Политик Царёв: На Украине готовят сценарии на случай отставки Зеленского

Ранее стало известно, что экс-совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич вернулся на Украину. Миндича называют «кошельком» Зеленского. СМИ писали, что значительные средства из госбюджета, предназначенные для строительства оборонительных сооружений, были выведены через фирмы-однодневки, предположительно связанные с окружением Зеленского, в том числе с Миндичом.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar