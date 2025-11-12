Россия и США
12 ноября, 14:41

В деле о «плёнках Миндича» впервые представили доказательства участия Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

В деле о «плёнках Миндича» впервые появились официально подтверждённые доказательства контакта Владимира Зеленского с бизнесменом Тимуром Миндичем. Согласно материалам суда по делу фигуранта Дмитрия Басова, киевский главарь лично звонил министру энергетики Герману Галущенко после получения сообщения от Миндича.

В суде зачитали следующий разговор:

Галущенко: Здрасьте, Владимир Александрович, здрасьте. Всё, есть-есть.

Миндич: Подъедет, нет?

Галущенко: Ну, я поехал.

Цукерман: А ты говорил — никто с тобой ни о чём не разговаривает, а тут на тебе!

Миндич: А, да! Прочёл смску.

Галущенко: А что ты написал?

Миндич: Что Гера хочет с тобой поговорить.

Галущенко: Да ладно?

Цукерман: Не так. Вызови Геру.

Миндич: Не так, сколько раз я тебе говорил: вызови Геру.

Цукерман: смеётся.

Галущенко: И что мне с ним?

Миндич: Послушай, Владимир Александрович, та всё, ну вы же понимаете, идти мне в дворники тоже не с руки. Я сделаю всё, что вы скажете, всё, что вам надо, я ваш. Скажи плюс, что та всё.

Галущенко: Да? Ну тогда я сейчас поехал.

Также в САП раскрыли, что фигуранты дела о хищении в энергетике активно обсуждали между собой, кто и когда видел Зеленского, а также когда последний раз с ним контактировал. Эти данные подтверждают, что контакты между главой киевского режима и участниками схемы были регулярными.

Ранее ходили слухи о возможном наличии записей с голосом самого Зеленского на «плёнках Миндича». Хотя эти записи пока не обнародованы, в САП не исключают, что это может произойти по мере развития расследования.

Вскрыта роль Умерова в коррупционных схемах «кошелька» Зеленского Миндича
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало доказательства масштабной коррупционной схемы в энергетике. Ведомство предоставило фотографии сумок с иностранной валютой, изъятые во время обысков у высокопоставленных чиновников. По информации нардепа Ярослава Железняка, операция затронула экс-министра энергетики, а ныне главу Минюста Германа Галущенко, и предприятие «Энергоатом». При этом ключевой фигурант — бизнесмен Тимур Миндич — сбежал с Украины до начала оперативных мероприятий. НАБУ также опубликовало аудиозаписи с переговорами Миндича с представителями «Энергоатома».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юрий Лысенко
