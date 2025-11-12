Вскрыта роль Умерова в коррупционных схемах «кошелька» Зеленского Миндича

Бывший министр обороны Украины, а ныне секретарь СНБО Рустем Умеров оказался замешан в коррупционных схемах бизнесмена Тимура Миндича, называемого «кошельком» Владимира Зеленского. Журналистка Татьяна Николаенко опубликовала выдержки из материалов, где представитель предпринимателя просит Умерова помочь с компанией «Миликон».

«В это дело вложено много денег, поэтому надо решить этот вопрос», — говорится в обращении. Умеров в ответ пообещал оказать содействие.

Позже антикоррупционный прокурор заявил в суде, что Миндич оказывал влияние на экс-министра обороны Умерова и экс-министра энергетики Германа Галущенко. В то время как всплыли эти подробности, сам Умеров отправился в Стамбул. Он утверждает, что поехал на неанонсированные переговоры по обмену пленными.

В понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело масштабную операцию против коррупции в энергетике, обнародовав в своём Telegram-канале доказательства в виде фотографий сумок с иностранной валютой, изъятых при обысках. По информации депутата Ярослава Железняка, действия следователей затронули высокопоставленных лиц, включая экс-министра энергетики, а ныне главу Минюста Германа Галущенко, и предприятие «Энергоатом». При этом бизнесмен Тимур Миндич, у которого также прошли обыски, сбежал с Украины до начала оперативных мероприятий. В подтверждение своих заявлений НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей, предположительно фиксирующих разговор Миндича с представителем «Энергоатома» Дмитрием Басовым и советником Игорем Миронюком.