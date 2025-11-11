Стало известно, как «кошелёк» Зеленского Миндич смог улизнуть с Украины
Бизнесмен Тимур Миндич, фигурант громкого коррупционного дела в энергетической сфере, беспрепятственно покинул Украину за несколько часов до начала обысков по своему паспорту. Об этом сообщает украинское агентство УНН со ссылкой на информированные источники.
Собеседники агентства пояснили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины не внесло в пограничные базы специальных индексов для задержания Миндича, хотя именно эта процедура требуется для предотвращения выезда подозреваемых.
В частности, индекс «В» предусматривает проверку документов до прибытия следственной группы, но никаких ограничений для бизнесмена установлено не было.
Ранее сообщалось, что утром 10 ноября 2025 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски по месту жительства Тимура Миндича, которого в публикациях характеризуют как соратника и так называемого «кошелька» Владимира Зеленского. Отмечается, что совладельца «Квартала 95» не оказалось на месте, поскольку предприниматель выехал из страны за несколько часов до проведения следственных действий. Сообщается, что эти события вызвали напряженную реакцию в ближайшем окружении президента Зеленского.
