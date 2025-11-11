Россия и США
11 ноября, 12:58

«Поделить бабки на СБУ и прокуратуру»: Появилась запись скандального разговора «кошелька» Зеленского Миндича

НАБУ раскрыло роль Миндича в схеме по «отмыванию» денег из энергетики и обороны

Обложка © djc.com.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало аудиозаписи переговоров фигуранта дела «Мидас», известного под позывным «Карлсон». По данным СМИ и народных депутатов, под этим псевдонимом скрывается близкий к Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич.

На обнародованных пленках мужчина, предположительно Миндич, обсуждает с собеседником по имени «Шугармен» схему распределения крупных денежных сумм. Он заявляет о необходимости поделить «немаленькие бабки» на «прокуратуру, СБУ, всех силовиков и БЭБ». После получения средств в размере «600 все» (имеются в виду, вероятно, тысячи долларов) «Карлсон» указывает, что эту сумму «забирает себе».

НАБУ также сообщает, что подозрение по делу о коррупции в «Энергоатоме» получил «бизнесмен – руководитель преступной организации», что косвенно подтверждает причастность Миндича.

Напомним, утром 10 ноября 2025 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Однако совладельца «Квартала 95» не успели застать дома — предприниматель покинул страну буквально за несколько часов до обысков. Тем временем в ближайшем окружении Зеленского началась паника.

