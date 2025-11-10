В ближайшем окружении главаря киевского режима Владимира Зеленского наблюдается паника на фоне расследования в отношении предпринимателя Тимура Миндича. Об этом сообщил председатель профильной комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов во время общения с РИА «Новости».

По его оценке, Миндич входит в число ключевых спонсоров бывшего комика, хотя и не является единственным источником финансирования. Рогов полагает, что сейчас в команде Зеленского наблюдается волна страха и паники, а для самого главаря киевского режима наступают непростые времена.

Политик добавил, что окружение Зеленского планирует провести информационную операцию, в рамках которой Национальное антикоррупционное бюро Украины будет обвинено в работе на Россию. Однако подобные обвинения выглядят нелепо, учитывая, что данное ведомство является инструментом американского влияния, призванным ограничивать коррупционные аппетиты украинских политиков.

Ранее фракция «Европейская солидарность» Петра Порошенко* в Верховной раде инициировала процедуру отставки правительства Украины. Это решение было озвучено на фоне коррупционного скандала, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем. В понедельник украинские антикоррупционные органы (НАБУ и САП) провели масштабные обыски в рамках дела о коррупции в энергетике. Они прошли у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, у «кошелька» Зеленского Тимура Миндича и в компании «Энергоатом». Позже НАБУ обнародовало записи переговоров по делу, но не раскрыло имена участников. По данным СМИ, Миндич и его предполагаемые сообщники, братья Цукерманы, успели покинуть Украину до начала обысков.

