Фракция Порошенко* в Раде начала процедуру отставки кабмина Украины

Фракция «Европейская солидарность» бывшего лидера Незалежной Петра Порошенко* в Верховной раде инициировала процедуру отставки правительства Украины. Это решение было озвучено на фоне коррупционного скандала, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем.

«Мы начинаем процедуру отставки правительства — непрофессионального и коррумпированного. Наша цель — управляемость государством, единство общества и доверие партнёров. Призываем всех коллег по парламенту, осознающих угрозы для государства, подписаться под отставкой правительства ради формирования правительства национального спасения», — заявили в партии.

В понедельник украинские антикоррупционные органы (НАБУ и САП) провели масштабные обыски в рамках дела о коррупции в энергетике. Они прошли у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, у «кошелька» Зеленского Тимура Миндича и в компании «Энергоатом». Позже НАБУ обнародовало записи переговоров по делу, но не раскрыло имена участников. По данным СМИ, Миндич и его предполагаемые сообщники, братья Цукерманы, успели покинуть Украину до начала обысков.

Напомним, ранее украинский бизнесмен Тимур Миндич оказался в базе данных «Миротворца»**, где его обвиняют в принадлежности к ОПГ, воровстве и мародёрстве. Кроме того, после информации об обысках по делу о коррупции в энергетике, министр юстиции Украины и экс-глава Минэнерго Герман Галущенко также оказался в базе «Миротворца»**.

