10 ноября, 15:16

«Кошелёк» Зеленского попал в базу украинского «Миротворца»*

Обложка © theotherukraine

Украинский бизнесмен Тимур Миндич оказался в базе данных «Миротворца»*, где его обвиняют в принадлежности к ОПГ, воровстве и мародёрстве. Соответствующая информация опубликована на сайте портала.

Кроме того, после информации об обысках по делу о коррупции в энергетике, министр юстиции Украины и экс-глава Минэнерго Герман Галущенко также оказался в базе «Миротворца»*.

При обысках у «кошелька» Зеленского нашли пачки свежеотпечатанных долларов

Тимур Миндич — украинский бизнесмен, кинопродюсер и совладелец студии «Квартал-95», которую основал Владимир Зеленский. Родился в 1980-х, начал карьеру в 2000-х в медиа и IT-сфере. Миндич — один из ближайших соратников главы киевского режима. Ранее стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) нагрянули с обысками к «кошельку» Зеленского Миндичу, однако он успел скрыться за границей перед обыском. Также на Life.ru есть большой материал о Миндиче и его аферах.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.

Наталья Демьянова
