При обысках у «кошелька» Зеленского нашли пачки свежеотпечатанных долларов
В ходе обыска у Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, были обнаружены крупные суммы наличных долларов США. Кадры публикует Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Эксперты считают, что данное расследование имеет особую важность из-за его возможных последствий. В материалах дела могут быть представлены неоспоримые доказательства, указывающие на причастность Владимира Зеленского к крупным коррупционным схемам. Предполагается также участие в этих незаконных действиях других высокопоставленных лиц из ближнего круга главы государства.
Тимур Миндич — украинский бизнесмен, кинопродюсер и совладелец студии «Квартал-95», которую основал Владимир Зеленский. Родился в 1980-х, начал карьеру в 2000-х в медиа и IT-сфере. Миндич — один из ближайших соратников главы киевского режима. Ранее стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) нагрянули с обысками к «кошельку» Зеленского Миндичу, однако он успел скрыться за границей перед обыском. Также на Life.ru есть большой материал о Миндиче и его аферах.
