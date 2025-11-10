При обысках у «кошелька» Зеленского нашли пачки свежеотпечатанных долларов

В ходе обыска у Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, были обнаружены крупные суммы наличных долларов США. Кадры публикует Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

«Все в одной цепочке»: Экс-депутат Рады раскрыл Life.ru, как обыски у Миндича помогут разоблачить коррупцию Зеленского

«Все в одной цепочке»: Экс-депутат Рады раскрыл Life.ru, как обыски у Миндича помогут разоблачить коррупцию Зеленского

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.